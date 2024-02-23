FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Иностранные разработчики начали оснащать FPV-дроны технологиями искусственного интеллекта. В то же время, россияне на поле боя уже применяют такое вооружение, которое само по себе опасное, поскольку его практически невозможно обнаружить с помощью средств радиоэлетронной борьбы.

Об этом рассказал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью Наталье Мосейчук.

Чем опасны FPV-дроны с искусственным интеллектом

Арахамия отметил, что если в начале полномасштабной войны FPV-дроны были в ограниченном количестве, то сейчас один такой может поражать конкретную цель.

Особенно, по его словам, становятся опасные беспилотники такого типа, оснащенные технологиями искусственного интеллекта. Все потому, что их практически невозможно распознать с помощью средств радиоэлетронной борьбы. Нардеп подчеркнул, что такие уже используют россияне.

"Это новая война, на которую никто не рассчитывал. А сейчас, когда они уже начали тестировать с искусственным интеллектом, то даже РЭБы не будут работать. Потому что он подлетает к влиянию РЭБа, потом идентифицирует визуально, что это может быть цель и он оптической навигацией сам уже ее достигает", — сказал Арахамия.

В то же время он добавил, что сейчас Украина работает совместно с Европой над стартами, чтобы противодействовать таким действиям на фронте.

Напомним, FPV-дроны — это важная и необходимая техника на фронте, эффективность которой сложно переоценить. Такое вооружение помогает не только выводить из строя вражескую технику и останавливать противника, но спасает жизнь украинских защитников.

За прошедшую неделю украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.