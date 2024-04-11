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Зеленський повідомив, коли буде представлена карта закінчення війни

Зеленський повідомив, коли буде представлена карта закінчення війни

11 квітня 2024 р. 19:16

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19:16 Зеленський повідомив, коли буде представлена карта закінчення війни

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18:55 Наслідки нічної атаки РФ та ухвалення закону про мобілізацію — головні новини 11 квітня

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18:18 Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

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17:34 У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

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13:35 У ПС розповіли деталі масованого обстрілу України — де були найболючіші удари

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13:05 Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

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Президент України Володимир Зеленський розповів про свої очікування від Саміту миру у Швейцарії. Він заявив, що там буде представлена карта щодо закінчення війни з Росією.

Про це він повідомив під час пресконференції у Вільнюсі.

Карта закінчення війни з Росією

"Вона буде представлена з погляду справедливого миру, ґрунтуючись на резолюціях ООН. Після цього цей документ буде опрацьовано на технічному рівні", — сказав він.

Глава держави додав, що все це буде вирішуватися на першому саміті. Також він прокоментував можливість замороження конфлікту.

"Путін може знову повернутись. Тому важливо, щоб все це було згідно з законом, при всій повазі до народу України й до нашого суверенітету", — каже Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що 2024 рік має стати часом кроків, які зроблять реальною перемогу над російським терором, адже без української сили не буде повноцінною сила Європи.

Також він заявив, що Україна почала роботу над створенням протиповітряної оборони типу Patriot. За його словами, країна зможе виробляти свої системи.

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19:16 Зеленський повідомив, коли буде представлена карта закінчення війни

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18:55 Наслідки нічної атаки РФ та ухвалення закону про мобілізацію — головні новини 11 квітня

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18:18 Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:34 У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

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13:05 Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

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