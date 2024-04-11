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У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

11 квітня 2024 р. 17:34

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13:35 У ПС розповіли деталі масованого обстрілу України — де були найболючіші удари

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07:59 Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE

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18:18 Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

Text

17:34 У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

Text

13:35 У ПС розповіли деталі масованого обстрілу України — де були найболючіші удари

Text

13:05 Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

Text

12:04 Військовий пояснив, чому Україні потрібна термінова мобілізація

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:33 Генерал-лейтенант розповів, по яких цілях РФ потрібно бити Україні

Text

10:11 Камельчук пояснив, чому на розгляд законопроєкту про мобілізацію залишилися лише 30 нардепів

Text

09:44 Атаки на російські НПЗ — депутат прокоментував українську дипломатію

Text

09:21 Гуменюк розповіла про ворожу тактику обстрілів України цієї ночі

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07:59 Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE

Президенти країн Центральної Європи відвідали Вільнюс на саміті трьох морів та його бізнес-форумі. Там виступить український лідер Володимир Зеленський.

Подивитися пресконференцію глави держави можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція Зеленського у Литві

Наразі лідери держав дають спільну пресконференцію. Не пропустіть важливі заяви Володимира Зеленського, Аджея Дуди та  Ґітанаса Науседи в прямому ефірі Новини.LIVE.

Нагадаємо, 11 квітня Зеленський прибув з робочим візитом до Литви. Там глава держави візьме участь у саміті Тримор'я, а також проведе перемовини з партнерами. 

Також у Вільнюсі відбулася зустріч президента України з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Вона відбулася перед їхньою участю в саміті Тримор’я.

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18:05 У Миколаєві пролунали вибухи — в поліції кажуть про влучання і загиблих

18:04 Як залишатись з інтернетом під час відключень світла — у Мінцифри дали поради

18:00 Воїни морської піхоти продемонстрували, як нищать окупантів

17:57 Вибухи в Сумах — окупанти керованими авіабомбами обстріляли ТЕЦ

17:53 На Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми — заява ХОДА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС — Фіцо

17:43 Туреччина пропонує мирний план для України та Росії із "заморожуванням" конфлікту

17:42 На Київщині очікується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки

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18:18 Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

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17:34 У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

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13:35 У ПС розповіли деталі масованого обстрілу України — де були найболючіші удари

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13:05 Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:33 Генерал-лейтенант розповів, по яких цілях РФ потрібно бити Україні

Text

10:11 Камельчук пояснив, чому на розгляд законопроєкту про мобілізацію залишилися лише 30 нардепів

Text

09:44 Атаки на російські НПЗ — депутат прокоментував українську дипломатію

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09:21 Гуменюк розповіла про ворожу тактику обстрілів України цієї ночі

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07:59 Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE