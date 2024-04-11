У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

Президенти країн Центральної Європи відвідали Вільнюс на саміті трьох морів та його бізнес-форумі. Там виступить український лідер Володимир Зеленський.

Подивитися пресконференцію глави держави можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція Зеленського у Литві

Наразі лідери держав дають спільну пресконференцію. Не пропустіть важливі заяви Володимира Зеленського, Аджея Дуди та Ґітанаса Науседи в прямому ефірі Новини.LIVE.

Нагадаємо, 11 квітня Зеленський прибув з робочим візитом до Литви. Там глава держави візьме участь у саміті Тримор'я, а також проведе перемовини з партнерами.

Також у Вільнюсі відбулася зустріч президента України з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Вона відбулася перед їхньою участю в саміті Тримор’я.