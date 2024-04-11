В Литве началась пресс-конференция Зеленского на саммите трех морей — прямая трансляция

Президенты стран Центральной Европы посетили Вильнюс на саммите трех морей и его бизнес-форуме. Там выступит украинский лидер Владимир Зеленский.

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Пресс-конференция Зеленского в Литве

В настоящее время лидеры государств дают общую пресс-конференцию. Не пропустите важные заявления Владимира Зеленского, Аджея Дуды и Гитанаса Науседы в прямом эфире Новини.LIVE.

Напомним, 11 апреля Зеленский прибыл с рабочим визитом в Литву. Там глава государства примет участие в саммите Триморья, а также проведет переговоры с партнерами.

Также в Вильнюсе состоялась встреча президента Украины с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Она прошла перед их участием в саммите Триморья.