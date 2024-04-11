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В Литве началась пресс-конференция Зеленского на саммите трех морей — прямая трансляция

В Литве началась пресс-конференция Зеленского на саммите трех морей — прямая трансляция

11 апреля 2024 г. 17:34

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17:34 В Литве началась пресс-конференция Зеленского на саммите трех морей — прямая трансляция

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13:35 В ПС рассказали детали массированного обстрела Украины — где были самые болезненные удары

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13:05 Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

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12:04 Военный объяснил, почему Украине нужна срочная мобилизация

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10:33 Генерал-лейтенант рассказал, по каким целям РФ нужно бить Украине

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10:11 Камельчук объяснил, почему на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов

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09:44 Атаки на российские НПЗ — депутат прокомментировал украинскую дипломатию

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09:21 Гуменюк рассказала о вражеской тактике обстрелов Украины этой ночью

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07:59 Зеленский сделал заявление — эфир Новини.LIVE

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01:50 Врач Комаровский рассказал о радиации в случае подрыва оккупированной Запорожской АЭС

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17:34 В Литве началась пресс-конференция Зеленского на саммите трех морей — прямая трансляция

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13:35 В ПС рассказали детали массированного обстрела Украины — где были самые болезненные удары

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13:05 Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

Text

12:04 Военный объяснил, почему Украине нужна срочная мобилизация

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10:33 Генерал-лейтенант рассказал, по каким целям РФ нужно бить Украине

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10:11 Камельчук объяснил, почему на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов

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09:44 Атаки на российские НПЗ — депутат прокомментировал украинскую дипломатию

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09:21 Гуменюк рассказала о вражеской тактике обстрелов Украины этой ночью

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07:59 Зеленский сделал заявление — эфир Новини.LIVE

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01:50 Врач Комаровский рассказал о радиации в случае подрыва оккупированной Запорожской АЭС

Президенты стран Центральной Европы посетили Вильнюс на саммите трех морей и его бизнес-форуме. Там выступит украинский лидер Владимир Зеленский.

Посмотреть пресс-конференцию главы государства можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Пресс-конференция Зеленского в Литве

В настоящее время лидеры государств дают общую пресс-конференцию. Не пропустите важные заявления Владимира Зеленского, Аджея Дуды и Гитанаса Науседы в прямом эфире Новини.LIVE.

Напомним, 11 апреля Зеленский прибыл с рабочим визитом в Литву. Там глава государства примет участие в саммите Триморья, а также проведет переговоры с партнерами.

Также в Вильнюсе состоялась встреча президента Украины с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Она прошла перед их участием в саммите Триморья.

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17:40 Третья штурмовая показала эффектные кадры уничтожения российской техники в Авдеевке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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