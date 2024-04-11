Зеленский сообщил, когда будет представлена карта окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от Саммита мира в Швейцарии. Он заявил, что там будет представлена карта окончания войны с Россией.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Вильнюсе.

Карта окончания войны с Россией

"Она будет представлена с точки зрения справедливого мира, основываясь на резолюциях ООН. После этого этот документ будет проработан на техническом уровне", — сказал он.

Глава государства добавил, что все это будет решаться на первом саммите. Также он прокомментировал возможность заморозки конфликта.

"Путин может снова вернуться. Поэтому важно, чтобы все это было по закону, при всем уважении к народу Украины и к нашему суверенитету", — говорит Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что 2024 должен стать временем шагов, которые сделают реальной победу над российским террором, ведь без украинской силы не будет полноценной сила Европы.

Также он заявил, что Украина начала работу над созданием противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, страна сможет производить свои системы.