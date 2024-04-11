Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням протиповітряної оборони типу Patriot. За його словами, країна зможе виробляти свої системи.

Про це Володимир Зеленський сказав на прессконференції у Вільнюсі у четвер, 11 квітня.

Створення ППО в Україні

"У нас немає ППО, такого ППО свого виробництва як Patriot. Просто немає. Я вам хочу сказати, нам потрібен час, нам потрібно, щоб партнери нам допомогли. Нам не потрібні системи Patriot назавжди, ми обов'язково зможемо виробляти свої системи", — наголосив глава держави.

За його словами, Україна почала над цим працювати. Зеленський вважає, що країна обов'язково зможе це зробити, але в цей час не хочеться втрачати життя людей. Він наголосив, що хочеться, аби партнери допомогли виграти час.

Нагадаємо, 11 квітня Зеленський прибув з робочим візитом до Литви. Там глава держави візьме участь у саміті Тримор'я, а також проведе перемовини з партнерами.

Також у Вільнюсі відбулася зустріч президента України з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Вона відбулася перед їхньою участю в саміті Тримор’я.