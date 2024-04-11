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Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

11 квітня 2024 р. 18:18

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18:18 Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

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17:34 У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

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13:35 У ПС розповіли деталі масованого обстрілу України — де були найболючіші удари

Text

13:05 Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

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12:04 Військовий пояснив, чому Україні потрібна термінова мобілізація

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10:33 Генерал-лейтенант розповів, по яких цілях РФ потрібно бити Україні

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10:11 Камельчук пояснив, чому на розгляд законопроєкту про мобілізацію залишилися лише 30 нардепів

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням протиповітряної оборони типу Patriot. За його словами, країна зможе виробляти свої системи.

Про це Володимир Зеленський сказав на прессконференції у Вільнюсі у четвер, 11 квітня.

Створення ППО в Україні

"У нас немає ППО, такого ППО свого виробництва як Patriot. Просто немає. Я вам хочу сказати, нам потрібен час, нам потрібно, щоб партнери нам допомогли. Нам не потрібні системи Patriot назавжди, ми обов'язково зможемо виробляти свої системи", — наголосив глава держави.

За його словами, Україна почала над цим працювати. Зеленський вважає, що країна обов'язково зможе це зробити, але в цей час не хочеться втрачати життя людей. Він наголосив, що хочеться, аби партнери допомогли виграти час.

Нагадаємо, 11 квітня Зеленський прибув з робочим візитом до Литви. Там глава держави візьме участь у саміті Тримор'я, а також проведе перемовини з партнерами. 

Також у Вільнюсі відбулася зустріч президента України з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Вона відбулася перед їхньою участю в саміті Тримор’я.

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18:00 Воїни морської піхоти продемонстрували, як нищать окупантів

17:57 Вибухи в Сумах — окупанти керованими авіабомбами обстріляли ТЕЦ

17:53 На Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми — заява ХОДА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС — Фіцо

17:43 Туреччина пропонує мирний план для України та Росії із "заморожуванням" конфлікту

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18:18 Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

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17:34 У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

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