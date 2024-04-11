Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала работу по созданию противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, страна сможет производить свои системы.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг, 11 апреля.

Создание ПВО в Украине

"У нас нет ПВО, такого ПВО своего производства как Patriot. Просто нет. Я вам хочу сказать, нам нужно время, нам нужно, чтобы партнеры нам помогли. Нам не нужны системы Patriot навсегда, мы обязательно сможем производить свои системы", — подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина начала над этим работать. Зеленский считает, что страна обязательно сможет это сделать, но в это время не хочется терять жизни людей. Он отметил, что хочется, чтобы партнеры помогли выиграть время.

Напомним, 11 апреля Зеленский прибыл с рабочим визитом в Литву. Там глава государства примет участие в саммите Триморья, а также проведет переговоры с партнерами.

Также в Вильнюсе состоялась встреча президента Украины с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Она прошла перед их участием в саммите Триморья.