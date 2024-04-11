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Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot

Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot

11 апреля 2024 г. 18:18

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18:18 Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot

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17:34 В Литве началась пресс-конференция Зеленского на саммите трех морей — прямая трансляция

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13:35 В ПС рассказали детали массированного обстрела Украины — где были самые болезненные удары

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13:05 Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

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12:04 Военный объяснил, почему Украине нужна срочная мобилизация

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10:33 Генерал-лейтенант рассказал, по каким целям РФ нужно бить Украине

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10:11 Камельчук объяснил, почему на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала работу по созданию противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, страна сможет производить свои системы.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг, 11 апреля.

Создание ПВО в Украине

"У нас нет ПВО, такого ПВО своего производства как Patriot. Просто нет. Я вам хочу сказать, нам нужно время, нам нужно, чтобы партнеры нам помогли. Нам не нужны системы Patriot навсегда, мы обязательно сможем производить свои системы", — подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина начала над этим работать. Зеленский считает, что страна обязательно сможет это сделать, но в это время не хочется терять жизни людей. Он отметил, что хочется, чтобы партнеры помогли выиграть время.

Напомним, 11 апреля Зеленский прибыл с рабочим визитом в Литву. Там глава государства примет участие в саммите Триморья, а также проведет переговоры с партнерами.

Также в Вильнюсе состоялась встреча президента Украины с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Она прошла перед их участием в саммите Триморья.

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18:28 Зеленский высказался о законе про мобилизацию и усилении контроля уклонистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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