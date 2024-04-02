Військовий пояснив, як просувається будівництво фортифікацій на фронті

Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко, став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповів, як просувається процес створення фортифікаційних укріплень на лінії фронту.

Про це Тимочко розповів ведучій Новини.LIVE Юлії Литвиненко у вівторок, 2 квітня.

Створення фортифікаційних споруд

"Коли почався наступ ворога, коли почала з'являтися у публічному просторі інформація про те, що у фортифікаційних спорудах є нагальна потреба, деякий недобросовісний бізнес вирішив натиснути на органи влади, щоб швиденько проводилися забудови на їх умовах", — розповів Тимочко.

Також очільник Ради резервістів пояснив, що лінія фронту завжди була ешелонована.

"Нема такого поняття, як перша, друга і третя лінія. Є глибина лінії оборони і залежно від глибини робляться фортифікаційні споруди, які створюють безпосередньо підрозділи, що перебувають на місцях. Потім інженерні війська, що відповідають за створення стаціонарних захисних споруд, опорних пунктів", — пояснив експерт.

Також Тимочко уточнив, що стаціонарні споруди будуються на певній відстані від лінії фронту. Також будуються фортифікаційні споруди для складських приміщень.

"Там уже враховуються рельєф, місцезнаходження, сили протиповітряної оборони", — зазначив інженер.

Наостанок експерт пояснив, що одних фортифікаційних споруд мало, адже їх можна просто знищити бомбами і ракетами. Саме тому необхідні потужні сили ППО та авіація.

"Фортифікаційні споруди потрібні, але це має бути комплекс. Мають бути системи протиповітряної оборони, авіація, щоб ці споруди не знищили бомбами чи ракетами. Ці сили мають відганяти російську авіацію та її знищувати", — сказав Тимочко.

Нагадаємо, що ЗСУ показали, як будують фортифікації на Чернігівщині, й розповіли про ситуацію на кордоні .

Також ми розповідали про те, що в Білопіллі Сумської області наразі зовсім немає комунальної техніки для зведення фортифікаційних споруд та розбору завалів. Цю техніку натомість отримує прикордоння Закарпатської, Чернівецької та Львівської областей.