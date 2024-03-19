В Білопіллі нема техніки для будівництва фортифікацій — очільник громади

В Білопіллі Сумської області наразі зовсім немає комунальної техніки для зведення фортифікаційних споруд та розбору завалів. Цю техніку натомість отримує прикордоння Закарпатської, Чернівецької та Львівської областей.

Про це заявив очільник Білопільщини Юрій Зарко в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 19 березня.

На Сумщині нема необхідної техніки

У Сумській області біля кордону з РФ нема комунальної техніки, яка необхідна для розбирання завалів та будівництва фортифікацій.

Зарко також повідомив, що мешканці його громади не можуть зареєструватися в програмі єВідновлення, оскільки потрібно отримати висновок поліції про те, що житло зруйноване.

В свою чергу, правоохоронці не можуть прибути на "нульові" позиції і підтвердити факт знищення житля.

Раніше ми повідомляли, що голова Білопільської громади Юрій Зарко, що в Сумській області, став гостем студії Ранок.LIVE. Він розповів ведучим Віталію Прудиусу та Ользі Волковій про обстріли Сумщини, які здійснюють російські загарбники.

Нагадаємо, на Сумщині з 22 населених пунктів евакуйовано всіх місцевих жителів.