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В Білопіллі нема техніки для будівництва фортифікацій — очільник громади

В Білопіллі нема техніки для будівництва фортифікацій — очільник громади

19 березня 2024 р. 13:36

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13:36 В Білопіллі нема техніки для будівництва фортифікацій — очільник громади

Text

12:50 Скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни — Зеленська назвала кількість

Text

11:30 У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

Text

11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

Text

09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

Text

08:16 Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

Text

08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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В Білопіллі Сумської області наразі зовсім немає комунальної техніки для зведення фортифікаційних споруд та розбору завалів. Цю техніку натомість отримує прикордоння Закарпатської, Чернівецької та Львівської областей.

Про це заявив очільник Білопільщини Юрій Зарко в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 19 березня.

На Сумщині нема необхідної техніки

У Сумській області біля кордону з РФ нема комунальної техніки, яка необхідна для розбирання завалів та будівництва фортифікацій.

Зарко також повідомив, що мешканці його громади не можуть зареєструватися в програмі єВідновлення, оскільки потрібно отримати висновок поліції про те, що житло зруйноване.

В свою чергу, правоохоронці не можуть прибути на "нульові" позиції і підтвердити факт знищення житля.

Раніше ми повідомляли, що голова Білопільської громади Юрій Зарко, що в Сумській області, став гостем студії Ранок.LIVE. Він розповів ведучим Віталію Прудиусу та Ользі Волковій про обстріли Сумщини, які здійснюють російські загарбники.

Нагадаємо, на Сумщині з 22 населених пунктів евакуйовано всіх місцевих жителів.

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13:20 Смачний сніданок за 10 хвилин — гарячі бутерброди на сковороді

13:15 Шпигував за ЗСУ — на Миколаївщині затримали інформатора російської розвідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

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09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

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08:16 Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

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