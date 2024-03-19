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Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

19 березня 2024 р. 11:00

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11:30 У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

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11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

Text

10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

Text

09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

Text

08:16 Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Text

02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

Text

00:17 Чи посилить Путін мобілізацію після виборів — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

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Голова Білопільської громади Юрій Зарко, що в Сумській області, став гостем студії Ранок.LIVE. Він розповів ведучим Віталію Прудиусу та Ользі Волковій про обстріли Сумщини, які здійснюють російські загарбники.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Ворог не припиняє обстрілів Сумської області

Зарко повідомив, що росіяни останнім часом активізували обстріли Сумської області, застосовуючи для цього артилерію та керовані ракети, які запускають за допомогою літаків і гелікоптерів.

Він додав, що у місцевої влади не було можливості евакуювати мирне населення області з небезпечних районів через те, що дороги прострілюються росіянами.

"Обстрілювали швидкі допомоги, інші автомобілі. Люди виходили поодинці або малими групами. Викидали речі, лишали тільки документи і гроші. Аби тільки лишитися живими", — розповів Зарко.

Помста за дії РДК

На думку очільника громади, обстріли Сумської області російськими загарбниками — це помста за дії Російського добровольчого корпусу та інших антипутінських формувань, які діють на території Бєлгородської області.

"Ті населені пункти, які межують із Бєлгородщиною, практично знищені", — повідомив очільник Білопільщини.

Раніше ми повідомляли, що через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.

Нагадаємо, на Сумщині з 22 населених пунктів евакуйовано всіх місцевих жителів.

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11:31 У бою за Україну загинув колега Новини.LIVE Петро Цурукін

11:29 Підопічні Кличка переплатили 3,5 млн грн на ремонті мостів та розв'язок у Києві

11:12 Колишній начальник генштабу Польщі зробив гучну заяву про втрати України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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