Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

Голова Білопільської громади Юрій Зарко, що в Сумській області, став гостем студії Ранок.LIVE. Він розповів ведучим Віталію Прудиусу та Ользі Волковій про обстріли Сумщини, які здійснюють російські загарбники.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Ворог не припиняє обстрілів Сумської області

Зарко повідомив, що росіяни останнім часом активізували обстріли Сумської області, застосовуючи для цього артилерію та керовані ракети, які запускають за допомогою літаків і гелікоптерів.

Він додав, що у місцевої влади не було можливості евакуювати мирне населення області з небезпечних районів через те, що дороги прострілюються росіянами.

"Обстрілювали швидкі допомоги, інші автомобілі. Люди виходили поодинці або малими групами. Викидали речі, лишали тільки документи і гроші. Аби тільки лишитися живими", — розповів Зарко.

Помста за дії РДК

На думку очільника громади, обстріли Сумської області російськими загарбниками — це помста за дії Російського добровольчого корпусу та інших антипутінських формувань, які діють на території Бєлгородської області.

"Ті населені пункти, які межують із Бєлгородщиною, практично знищені", — повідомив очільник Білопільщини.

Раніше ми повідомляли, що через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.

Нагадаємо, на Сумщині з 22 населених пунктів евакуйовано всіх місцевих жителів.