Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

Председатель Белопольской громады Юрий Зарко в Сумской области стал гостем студии Ранок.LIVE. Он рассказал ведущим Виталию Прудиусу и Ольге Волковой об обстрелах Сумщины, совершаемых российскими захватчиками.

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Враг не прекращает обстрелы Сумской области

Зарко сообщил, что россияне в последнее время активизировали обстрелы Сумской области, применяя для этого артиллерию и управляемые ракеты, которые запускают с помощью самолетов и вертолетов.

Он добавил, что у местных властей не было возможности эвакуировать мирное население области из опасных районов из-за того, что дороги простреливаются россиянами.

"Обстреливали скорые помощи, другие автомобили. Люди выходили поодиночке или малыми группами. Выбрасывали вещи, оставляли только документы и деньги. Лишь бы остаться в живых", — рассказал Зарко.

Месть за действия РДК

По мнению главы громады, обстрелы Сумской области российскими захватчиками — это месть за действия Российского добровольческого корпуса и других антипутинских формирований, действующих на территории Белгородской области.

"Те населенные пункты, которые граничат с Белгородщиной, практически уничтожены", — сообщил глава Белопольщины.

Ранее мы сообщали, что из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых общинах была объявлена эвакуация. Однако есть деревни, откуда вывезти людей невозможно.

Напомним, в Сумской области из 22 населенных пунктов эвакуированы все местные жители.