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Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

19 марта 2024 г. 11:00

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11:00 Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

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11:00 Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

Text

10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

Text

09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

Text

08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

18 марта 2024
Text

23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

Text

22:50 Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

Text

21:56 Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

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Председатель Белопольской громады Юрий Зарко в Сумской области стал гостем студии Ранок.LIVE. Он рассказал ведущим Виталию Прудиусу и Ольге Волковой об обстрелах Сумщины, совершаемых российскими захватчиками.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Враг не прекращает обстрелы Сумской области

Зарко сообщил, что россияне в последнее время активизировали обстрелы Сумской области, применяя для этого артиллерию и управляемые ракеты, которые запускают с помощью самолетов и вертолетов.

Он добавил, что у местных властей не было возможности эвакуировать мирное население области из опасных районов из-за того, что дороги простреливаются россиянами.

"Обстреливали скорые помощи, другие автомобили. Люди выходили поодиночке или малыми группами. Выбрасывали вещи, оставляли только документы и деньги. Лишь бы остаться в живых", — рассказал Зарко.

Месть за действия РДК

По мнению главы громады, обстрелы Сумской области российскими захватчиками — это месть за действия Российского добровольческого корпуса и других антипутинских формирований, действующих на территории Белгородской области.

"Те населенные пункты, которые граничат с Белгородщиной, практически уничтожены", — сообщил глава Белопольщины.

Ранее мы сообщали, что из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых общинах была объявлена эвакуация. Однако есть деревни, откуда вывезти людей невозможно.

Напомним, в Сумской области из 22 населенных пунктов эвакуированы все местные жители.

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11:02 Нафтогаз продлил на год действие важного тарифа — детали

11:00 В Одессе и области звучит воздушная тревога — какая угроза

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:45 Россияне выводили минные тральщики — какая ситуация с другими кораблями в Черном море

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09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

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08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

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08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

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00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

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23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

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