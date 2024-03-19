В Белополье нет техники для строительства фортификаций – глава громады

В Белополье Сумской области пока нет коммунальной техники для возведения фортификационных сооружений и разбора завалов. Эту технику получает пограничье Закарпатской, Черновицкой и Львовской областей.

Об этом заявил глава Белопольской области Юрий Зарко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 19 марта.

В Сумской области нет необходимой техники

В Сумской области у границы с РФ нет коммунальной техники, необходимой для разборки завалов и строительства фортификаций.

Зарко также сообщил, что жители его общины не могут зарегистрироваться в программе єВідновлення, поскольку нужно получить заключение полиции о том, что жилье разрушено.

В свою очередь правоохранители не могут прибыть на "нулевые" позиции и подтвердить факт уничтожения жилья.

Ранее мы сообщали, что глава Белопольского общества Юрий Зарко, что в Сумской области, стал гостем студии Ранок.LIVE. Он рассказал ведущим Виталию Прудиусу и Ольге Волковой об обстрелах Сумщины, которые осуществляют российские захватчики.

Напомним, в Сумской области из 22 населенных пунктов эвакуированы все местные жители.