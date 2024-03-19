Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В Белополье нет техники для строительства фортификаций – глава громады arrow
В Белополье нет техники для строительства фортификаций – глава громады

В Белополье нет техники для строительства фортификаций – глава громады

19 марта 2024 г. 13:36

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:40 Первая леди отметила получение Украиной "Оскара" — что сказала Зеленская

Text

13:36 В Белополье нет техники для строительства фортификаций – глава громады

Text

12:50 Сколько книг издали в Украине за время полномасштабной войны — Зеленская назвала количество

Text

11:30 В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

Text

11:00 Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

Text

09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

Text

08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

Text

13:40 Первая леди отметила получение Украиной "Оскара" — что сказала Зеленская

Text

13:36 В Белополье нет техники для строительства фортификаций – глава громады

Text

12:50 Сколько книг издали в Украине за время полномасштабной войны — Зеленская назвала количество

Text

11:30 В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

Text

11:00 Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

Text

09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

Text

08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

В Белополье Сумской области пока нет коммунальной техники для возведения фортификационных сооружений и разбора завалов. Эту технику получает пограничье Закарпатской, Черновицкой и Львовской областей.

Об этом заявил глава Белопольской области Юрий Зарко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 19 марта.

В Сумской области нет необходимой техники

В Сумской области у границы с РФ нет коммунальной техники, необходимой для разборки завалов и строительства фортификаций.

Зарко также сообщил, что жители его общины не могут зарегистрироваться в программе єВідновлення, поскольку нужно получить заключение полиции о том, что жилье разрушено.

В свою очередь правоохранители не могут прибыть на "нулевые" позиции и подтвердить факт уничтожения жилья.

Ранее мы сообщали, что глава Белопольского общества Юрий Зарко, что в Сумской области, стал гостем студии Ранок.LIVE. Он рассказал ведущим Виталию Прудиусу и Ольге Волковой об обстрелах Сумщины, которые осуществляют российские захватчики.

Напомним, в Сумской области из 22 населенных пунктов эвакуированы все местные жители.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

14:23 Индексация зарплат в 2024 году — как повысят выплаты украинцам

14:15 Одесситка поддерживала российскую агрессию и сотрудничала с оккупантами — подробности

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

14:01 Под Калининградом взорвался и затонул российский траулер "Капитан Лобанов"

14:00 Зеленский рассказал, сколько "шахедов" и ракет выпустили оккупанты по Украине с начала марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:54 В Минэкономики рассказали, какая отрасль больше всего пострадала от российской агрессии — почему она

13:48 Заочное образование в Украине реформируют, — детали от депутата ВР

13:47 Страны готовы инвестировать в Украину, но есть нюансы — эксперты объяснили, что не так с бизнесом

13:45 Армения готова отдать часть своей территории Азербайджану, чтобы не было войны

13:45 В Винницкой области браконьер заплатит почти 985 тыс. грн за вылов рыбы

14:23 Индексация зарплат в 2024 году — как повысят выплаты украинцам

14:15 Одесситка поддерживала российскую агрессию и сотрудничала с оккупантами — подробности

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

14:01 Под Калининградом взорвался и затонул российский траулер "Капитан Лобанов"

14:00 Зеленский рассказал, сколько "шахедов" и ракет выпустили оккупанты по Украине с начала марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:54 В Минэкономики рассказали, какая отрасль больше всего пострадала от российской агрессии — почему она

13:48 Заочное образование в Украине реформируют, — детали от депутата ВР

13:47 Страны готовы инвестировать в Украину, но есть нюансы — эксперты объяснили, что не так с бизнесом

13:45 Армения готова отдать часть своей территории Азербайджану, чтобы не было войны

13:45 В Винницкой области браконьер заплатит почти 985 тыс. грн за вылов рыбы

11:11 Крым, НПЗ и чешская инициатива — что будут обсуждать на Рамштайне

08:00 Страшні слова, коли вони мовчать — одесситы о творчестве Лины Костенко

18 марта 2024
Эксклюзив

20:15 Выборы под дулом автомата — как Россия заставляет украинцев в оккупации голосовать за Путина

Эксклюзив

19:03 В Нью-Йорке украинские активисты устроили масштабную акцию против русской культуры

05:55 SuperAV — бронеавтомобиль, который могут получить ВСУ

17 марта 2024
Эксклюзив

08:08 "Старый цирк" из Харькова и "Львенок" из Львова вместе на французской сцене с особой миссией

16 марта 2024
Эксклюзив

07:26 Закулисье премии Оскар и документалки о Зеленском — большое интервью режиссера Роднянского

Эксклюзив

06:33 Пережил клиническую смерть и ампутацию — история военного, восстанавливающегося во Львове

15 марта 2024

07:00 Законопроект о мобилизации — какие новые угрозы для уклонистов

Эксклюзив

06:15 Как перевести деньги за границу — пять способов

Text

13:40 Первая леди отметила получение Украиной "Оскара" — что сказала Зеленская

Text

13:36 В Белополье нет техники для строительства фортификаций – глава громады

Text

12:50 Сколько книг издали в Украине за время полномасштабной войны — Зеленская назвала количество

Text

11:30 В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

Text

11:00 Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

Text

09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

Text

08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение