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Военный объяснил, как продвигается строительство фортификаций на фронте

Военный объяснил, как продвигается строительство фортификаций на фронте

2 апреля 2024 г. 21:35

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12:45 Враг продолжает давить на систему украинской ПВО — Гуменюк о последних обстрелах

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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко стал гостем студии Вечір.LIVE. Он поведал, как продвигается процесс сотворения фортификационных укреплений на линии фронта.

Об этом Тимочко рассказал ведущей Новини.LIVE Юлии Литвиненко во вторник, 2 апреля.

Создание фортификационных сооружений

"Когда началось наступление врага, когда начала появляться в публичном пространстве информация о том, что в фортификационных сооружениях есть неотложная потребность, некоторый недобросовестный бизнес решил надавить на органы власти, чтобы быстро проводились застройки на их условиях", — рассказал Тимочко.

Также глава Совета резервистов пояснил, что линия фронта всегда была эшелонирована.

"Нет такого понятия, как первая, вторая и третья линия. Есть глубина линии обороны и в зависимости от глубины делаются фортификационные сооружения, которые создают непосредственно находящиеся на местах подразделения. Затем инженерные войска, отвечающие за создание стационарных защитных сооружений, опорных пунктов" , –—объяснил эксперт.

Также Тимочко уточнил, что стационарные постройки строятся на определенном расстоянии от линии фронта. Также строятся фортификационные постройки для складских помещений.

"Там уже учитываются рельеф, местонахождение, силы противовоздушной обороны", — отметил инженер.

В заключение эксперт объяснил, что одних фортификационных сооружений мало, ведь их можно просто уничтожить бомбами и ракетами. Поэтому необходимы мощные силы ПВО и авиация.

"Фортификационные сооружения нужны, но это должен быть комплекс. Должны быть системы противовоздушной обороны, авиация, чтобы эти сооружения не уничтожили бомбами или ракетами. Эти силы должны отгонять российскую авиацию и уничтожать ее", — сказал Тимочко.

Напомним, что ВСУ показали, как строят фортификации на Черниговщине, и рассказали о ситуации на границе.

Также мы рассказывали о том, что в Белополье Сумской области пока нет коммунальной техники для возведения фортификационных сооружений и разбора завалов. Эту технику получает пограничные Закарпатской, Черновицкой и Львовской областей.

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