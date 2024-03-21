Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

За два роки повномасштабної війни в Україні не побудували належної кількості фортифікаційних споруд по лінії фронту. Також не спрацювали ті, які будували до 2022 року.

Про це розповів громадський діяч Олесь Доній в ефірі "Ранок.LIVE".

Фортифікаційні споруди по лінії фронту

Доній зауважив, що з 2014 року, коли розпочалася агресія з боку Росії, українська влада не вдалося належним чином забезпечити будівництво захисних споруд на кордоні. Він наголошує на тому, що політичні лідери, зокрема обидва президента, не виконали свої обов'язки, як верховні головнокомандуючі, не надали відповідних вказівок та не контролювали процес будівництва. Це призвело до відсутності належних захисних споруд, які є необхідними для захисту країни.

"Не одна влада, а два з половиною президента. Бо вони є головнокомандувачами, які не віддавали належних вказівок і не контролювали процес ", — відзначив він.

Доній також зазначив, що Росія використала "Зернові угоди" для будівництва своєї лінії оборони, тоді як Україна не скористалася можливістю забезпечити свою безпеку через недоліки у політичному та військовому керівництві.

Нагадаємо, що ЗСУ показали, як будують фортифікації на Чернігівщині, й розповіли про ситуацію на кордоні .

Також ми розповідали про те, що в Білопіллі Сумської області наразі зовсім немає комунальної техніки для зведення фортифікаційних споруд та розбору завалів. Цю техніку натомість отримує прикордоння Закарпатської, Чернівецької та Львівської областей.