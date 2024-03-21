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Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

21 березня 2024 р. 18:50

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18:59 Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

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18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

Text

18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

Text

17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

Text

17:00 Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

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16:10 Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

Text

15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

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15:20 Скороход розповіла чи є криза між президентом та депутатами "Слуга народу"

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14:40 Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

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За два роки повномасштабної війни в Україні не побудували належної кількості фортифікаційних споруд по лінії фронту. Також не спрацювали ті, які будували до 2022 року. 

Про це розповів громадський діяч Олесь Доній в ефірі "Ранок.LIVE".

Фортифікаційні споруди по лінії фронту

Доній зауважив, що з 2014 року, коли розпочалася агресія з боку Росії, українська влада не вдалося належним чином забезпечити будівництво захисних споруд на кордоні. Він наголошує на тому, що політичні лідери, зокрема обидва президента, не виконали свої обов'язки, як верховні головнокомандуючі, не надали відповідних вказівок та не контролювали процес будівництва. Це призвело до відсутності належних захисних споруд, які є необхідними для захисту країни.

"Не одна влада, а два з половиною президента. Бо вони є головнокомандувачами, які не віддавали належних вказівок і не контролювали процес ", — відзначив він.

Доній також зазначив, що Росія використала "Зернові угоди" для будівництва своєї лінії оборони, тоді як Україна не скористалася можливістю забезпечити свою безпеку через недоліки у політичному та військовому керівництві.

Нагадаємо, що ЗСУ показали, як будують фортифікації на Чернігівщині, й розповіли про ситуацію на кордоні .

Також ми розповідали про те, що в Білопіллі Сумської області наразі зовсім немає комунальної техніки для зведення фортифікаційних споруд та розбору завалів. Цю техніку натомість отримує прикордоння Закарпатської, Чернівецької та Львівської областей. 

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18:59 Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

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18:44 Голанн отримав травму і може пропустити важливі матчі

18:36 Сирський провів розмову з головнокомандувачем армії Франції — що обговорювали

18:28 Ракетний удар по Київщині — жителька розповіла, як пережила атаку РФ та показала руйнування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:20 Погрожували зброєю та вимагали гроші — в Одесі затримали нападників

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18:59 Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

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18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

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18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

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17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

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17:00 Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

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16:10 Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

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15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

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