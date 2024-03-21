Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

За два года полномасштабной войны в Украине не построили должное количество фортификационных сооружений по линии фронта. Также не сработали те, кто строился до 2022 года.

Об этом рассказал общественный деятель Олесь Доний в эфире "Ранок.LIVE".

Фортификационные постройки по линии фронта

Доний отметил, что с 2014 года, когда началась агрессия со стороны России, украинским властям не удалось должным образом обеспечить строительство защитных сооружений на границе. Он отмечает, что политические лидеры, в частности оба президента, не выполнили свои обязанности, как верховные главнокомандующие, не предоставили соответствующих указаний и не контролировали процесс строительства. Это привело к отсутствию надлежащих защитных сооружений, необходимых для защиты страны.

"Не одна власть, а два с половиной президента. Потому что они являются главнокомандующими, которые не отдавали надлежащие указания и не контролировали процесс", — отметил он.

Доний также отметил, что Россия использовала "Зерновые соглашения" для строительства своей линии обороны, в то время как Украина не воспользовалась возможностью обеспечить свою безопасность из-за недостатков в политическом и военном руководстве.

Напомним, что ВСУ показали, как строят фортификации на Черниговщине, и рассказали о ситуации на границе.

Также мы рассказывали о том, что в Белополье Сумской области пока нет коммунальной техники для возведения фортификационных сооружений и разбора завалов. Эту технику получает пограничные Закарпатской, Черновицкой и Львовской областей.