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Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

21 марта 2024 г. 18:50

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18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

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18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

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17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

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17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

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16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

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15:45 Андрющенко ответил построят ли россияне железную дорогу от Ростова до Крыма в этом году

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За два года полномасштабной войны в Украине не построили должное количество фортификационных сооружений по линии фронта. Также не сработали те, кто строился до 2022 года.

Об этом рассказал общественный деятель Олесь Доний в эфире "Ранок.LIVE".

Фортификационные постройки по линии фронта

Доний отметил, что с 2014 года, когда началась агрессия со стороны России, украинским властям не удалось должным образом обеспечить строительство защитных сооружений на границе. Он отмечает, что политические лидеры, в частности оба президента, не выполнили свои обязанности, как верховные главнокомандующие, не предоставили соответствующих указаний и не контролировали процесс строительства. Это привело к отсутствию надлежащих защитных сооружений, необходимых для защиты страны.

"Не одна власть, а два с половиной президента. Потому что они являются главнокомандующими, которые не отдавали надлежащие указания и не контролировали процесс", — отметил он.

Доний также отметил, что Россия использовала "Зерновые соглашения" для строительства своей линии обороны, в то время как Украина не воспользовалась возможностью обеспечить свою безопасность из-за недостатков в политическом и военном руководстве.

Напомним, что ВСУ показали, как строят фортификации на Черниговщине, и рассказали о ситуации на границе.

Также мы рассказывали о том, что в Белополье Сумской области пока нет коммунальной техники для возведения фортификационных сооружений и разбора завалов. Эту технику получает пограничные Закарпатской, Черновицкой и Львовской областей.

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19:13 В метро был насморк — главный инженер объяснил, почему об аварийном тоннеле не сообщалось ранее

18:50 Одесситов, достигших 17 лет, приглашают в ТЦК — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

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18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

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17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

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17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

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16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

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15:45 Андрющенко ответил построят ли россияне железную дорогу от Ростова до Крыма в этом году

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