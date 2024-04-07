Російський політик Леонід Гозман відповів, хто має вплив на Путіна

Російський політик, кандидат психологічних наук Леонід Гозман заявив, що не залишилося нікого, хто може перечити російському диктатору Володимиру Путіну. За його словами, очільник Кремля ймовірно зважає на думку хіба своїх експертів, наприклад, економістів.

Про це Леонід Гозман розповів під час ефіру Вечір.LIVE в п'ятницю, 5 квітня.

Хто впливає на Путіна

"Не лишилося нікого, хто може йому (Путіну. — Ред.) заперечувати. Це абсолютно очевидно. Або, можливо, є окремі експерти, які можуть йому заперечувати з якихось дуже вузьких питань. Треба сказати, що Володимир Володимирович продовжує, на здивування багатьох, вести доволі розумну економічну політику. І своїм експертам з економіки й фінансів він довіряє, слухається їх, і ось вони проводять розумний курс [...] Але в геополітиці, у військових справах я впевнений, що ніхто не може йому заперечувати", — пояснив Гозман.

Нагадаємо, що ексміністр соціальної політики Андрій Рева розповів, для чого президент Росії веде війну. За словами експерта, Путін "не дрібний барига, який прийшов захопити 15 чи 20 тисяч квадратних кілометрів і Крим".

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, за яких обставин Путін може припинити війну проти України. Також політик вважає, що підтримка Києва західними партнерами є "ключем до відновлення миру" в Європі.