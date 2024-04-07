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Російський політик Леонід Гозман відповів, хто має вплив на Путіна

Російський політик Леонід Гозман відповів, хто має вплив на Путіна

07 квітня 2024 р. 07:37

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07:37 Російський політик Леонід Гозман відповів, хто має вплив на Путіна

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04:04 Захід зрозумів, що треба готуватися до війни з Росією, — військовий ЗСУ Сазонов

Text

02:35 Росія не в змозі протистояти українським дронам — військовий ЗСУ Сазонов

6 квітня 2024
Text

15:15 Російський шпигун розповів про переїзд на Закарпаття та що думає про українців

Text

14:07 Ексміністр соціальної політики розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС

Text

13:06 Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна

Text

09:43 Ексміністр соціальної політики розповів, хто має вплив на Росію

Text

06:33 Військовий ЗСУ розповів, чим на передовій компенсують нестачу снарядів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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04:53 Гетманцев розповів, чи будуть пільги криптовалютникам

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02:23 Що не так із законопроєктом про мобілізацію

Російський політик, кандидат психологічних наук Леонід Гозман заявив, що не залишилося нікого, хто може перечити російському диктатору Володимиру Путіну. За його словами, очільник Кремля ймовірно зважає на думку хіба своїх експертів, наприклад, економістів. 

Про це Леонід Гозман розповів під час ефіру Вечір.LIVE в п'ятницю, 5 квітня.

Хто впливає на Путіна

"Не лишилося нікого, хто може йому (Путіну. — Ред.) заперечувати. Це абсолютно очевидно. Або, можливо, є окремі експерти, які можуть йому заперечувати з якихось дуже вузьких питань. Треба сказати, що Володимир Володимирович продовжує, на здивування багатьох, вести доволі розумну економічну політику. І своїм експертам з економіки й фінансів він довіряє, слухається їх, і ось вони проводять розумний курс [...] Але в геополітиці, у військових справах я впевнений, що ніхто не може йому заперечувати", — пояснив Гозман.

Нагадаємо, що ексміністр соціальної політики Андрій Рева розповів, для чого президент Росії веде війну. За словами експерта, Путін "не дрібний барига, який прийшов захопити 15 чи 20 тисяч квадратних кілометрів і Крим".

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, за яких обставин Путін може припинити війну проти України. Також політик вважає, що підтримка Києва західними партнерами є "ключем до відновлення миру" в Європі.

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08:49 Нічна атака "шахедами" — скільки ударних БпЛА знищили Повітряні сили

08:34 У 2040 році у світі вдвічі почастішає захворювання на один з типів раку — чоловіки у зоні ризику

08:19 Росіяни нищать прикордоння України та штурмують позиції — новий звіт Генштабу ЗСУ

07:55 Сирський призначив службову перевірку у справі про вручення повістки журналісту Слідство.Інфо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:54 Забарному присвятили пісню у його найгіршому матчі у сезоні — відео

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04:04 Захід зрозумів, що треба готуватися до війни з Росією, — військовий ЗСУ Сазонов

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02:35 Росія не в змозі протистояти українським дронам — військовий ЗСУ Сазонов

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15:15 Російський шпигун розповів про переїзд на Закарпаття та що думає про українців

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14:07 Ексміністр соціальної політики розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС

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13:06 Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна

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09:43 Ексміністр соціальної політики розповів, хто має вплив на Росію

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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04:53 Гетманцев розповів, чи будуть пільги криптовалютникам

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02:23 Що не так із законопроєктом про мобілізацію