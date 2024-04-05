Наближення Третьої світової війни та ядерні погрози Путіна — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — російський політик та кандидат психологічних наук Леонід Гозман. Тема ефіру — загроза настання Третьої світової війни.

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Ефір Вечір.LIVE з Леонідом Гозманом

Дискусійні теми з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

як далеко може зайти Володимир Путін;

яка кінцева ціль Росії у війні;

хто керував свідомістю Путіна на початку повномасштабної війни;

чи вступить НАТО у війну;

чи зможе наступний російський президент зупинити війну.

Нагадаємо, раніше Україна провела атаку на аеродром Морозовськ в Ростовській області Росії, знищивши щонайменше шість літаків Су-35.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков, міністр оборони Росії Сергій Шойгу та міністр закордонних справ Сергій Лавров активізували інформаційні спецоперації, аби підштовхнути Україну до переговорів.