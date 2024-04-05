Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Наближення Третьої світової війни та ядерні погрози Путіна — ефір Новини.LIVE arrow
Наближення Третьої світової війни та ядерні погрози Путіна — ефір Новини.LIVE

Наближення Третьої світової війни та ядерні погрози Путіна — ефір Новини.LIVE

05 квітня 2024 р. 19:05

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:05 Наближення Третьої світової війни та ядерні погрози Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

18:19 Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино в Україні мають ліцензію

Text

16:04 Гетманцев розповів, чому не можна заборонити казино

Text

15:01Україна не в його інтересах — нардеп пояснив, чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

Text

14:31 Окупанти хочуть захопити Часів Яр — Романенко розповів, що відбувається у місті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:57 На ЗАЕС майже не залишилося українського персоналу, — нардеп

Text

10:11 Як змінився рівень довіри до Володимира Зеленського — коментарій експерта

Text

08:00 Часів Яр — ситуація критична — ефір Новини.LIVE

Text

07:09 Байден розкрив свій план щодо України

Text

07:08 Якого покарання заслуговують воєнні злочинці та чим має закінчитися війна — думка експерта

Text

19:05 Наближення Третьої світової війни та ядерні погрози Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

18:19 Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино в Україні мають ліцензію

Text

16:04 Гетманцев розповів, чому не можна заборонити казино

Text

15:01 Україна не в його інтересах — нардеп пояснив, чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

Text

14:31 Окупанти хочуть захопити Часів Яр — Романенко розповів, що відбувається у місті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:57 На ЗАЕС майже не залишилося українського персоналу, — нардеп

Text

10:11 Як змінився рівень довіри до Володимира Зеленського — коментарій експерта

Text

08:00 Часів Яр — ситуація критична — ефір Новини.LIVE

Text

07:09 Байден розкрив свій план щодо України

Text

07:08 Якого покарання заслуговують воєнні злочинці та чим має закінчитися війна — думка експерта

Новий гість студії Вечір.LIVE —  російський політик та кандидат психологічних наук Леонід Гозман. Тема ефіру — загроза настання Третьої світової війни.

Переглянути ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Леонідом Гозманом

Дискусійні теми з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

  • як далеко може зайти Володимир Путін;
  • яка кінцева ціль Росії у війні;
  • хто керував свідомістю Путіна на початку повномасштабної війни;
  • чи вступить НАТО у війну;
  • чи зможе наступний російський президент зупинити війну.

Нагадаємо, раніше Україна провела атаку на аеродром Морозовськ в Ростовській області Росії, знищивши щонайменше шість літаків Су-35.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков, міністр оборони Росії Сергій Шойгу та міністр закордонних справ Сергій Лавров активізували інформаційні спецоперації, аби підштовхнути Україну до переговорів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:10 Черги на кордоні України — який пункт пропуску краще уникнути, щоб не стояти в заторах

20:00 Як працюватиме електронний реєстр призовників — адвокат розповів про ризики

19:56 Зеленський призначив нового заступника командувача НГУ — хто він

19:36 Річниця деокупації міст північних областей — Зеленський нагородив причетних

19:16 У Придністров'ї заявили, що безпілотник атакував військову частину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:15 В Тузлівських лиманах з'явилися дикі бджоли — яку користь несуть

Text

19:05 Наближення Третьої світової війни та ядерні погрози Путіна — ефір Новини.LIVE

18:56 Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки візиту на Чернігівщину

18:54 У МВС показали наслідки обстрілу Запоріжжя

18:50 Антитепловізійні плащі не спрацювали — на Одещині прикордонники виявили чергових втікачів

20:10 Черги на кордоні України — який пункт пропуску краще уникнути, щоб не стояти в заторах

20:00 Як працюватиме електронний реєстр призовників — адвокат розповів про ризики

19:56 Зеленський призначив нового заступника командувача НГУ — хто він

19:36 Річниця деокупації міст північних областей — Зеленський нагородив причетних

19:16 У Придністров'ї заявили, що безпілотник атакував військову частину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:15 В Тузлівських лиманах з'явилися дикі бджоли — яку користь несуть

18:56 Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки візиту на Чернігівщину

18:54 У МВС показали наслідки обстрілу Запоріжжя

18:50 Антитепловізійні плащі не спрацювали — на Одещині прикордонники виявили чергових втікачів

18:40 Усіх українських водіїв внесуть до реєстру військовозобов’язаних — що відомо

18:10 Українське питання "псує" вибори в Польщі, або Чому Туск підіграє націоналістам

17:30 Одеситів запитали, що вони знають про НАТО — відповіді розділилися

15:26 Скандальне вбивство Салтанат Нукенової  — деталі подружнього життя та судової справи Бішимбаєва

09:00 ТОП-5 захворювань українців через війну — які ліки найбільше користуються попитом

Ексклюзив

06:36 ТОП платників податків серед керівництва ВР та парламентських фракцій за 2022 рік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:30 Богдана — що відомо про українську зброю, яка вигнала РФ зі Зміїного

4 квітня 2024

20:00 Без права на помилку — як одесити розміновують деокуповані території

17:55 Уламки ворожої ракети позбавили її обличчя — історія жінки з Рубіжного, яка вчиться усміхатись

06:30 75 років НАТО — коли Україна стане членом Альянсу

3 квітня 2024
Ексклюзив

20:01 Мобілізація 18-річних, та як каратимуть ухилянтів, — інтерв'ю Разумкова

Text

19:05 Наближення Третьої світової війни та ядерні погрози Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

18:19 Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино в Україні мають ліцензію

Text

16:04 Гетманцев розповів, чому не можна заборонити казино

Text

15:01 Україна не в його інтересах — нардеп пояснив, чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

Text

14:31 Окупанти хочуть захопити Часів Яр — Романенко розповів, що відбувається у місті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:57 На ЗАЕС майже не залишилося українського персоналу, — нардеп

Text

10:11 Як змінився рівень довіри до Володимира Зеленського — коментарій експерта

Text

08:00 Часів Яр — ситуація критична — ефір Новини.LIVE

Text

07:09 Байден розкрив свій план щодо України

Text

07:08 Якого покарання заслуговують воєнні злочинці та чим має закінчитися війна — думка експерта