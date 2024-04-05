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Приближение Третьей мировой войны и ядерные угрозы Путина — эфир Новини.LIVE

Приближение Третьей мировой войны и ядерные угрозы Путина — эфир Новини.LIVE

5 апреля 2024 г. 19:05

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19:05 Приближение Третьей мировой войны и ядерные угрозы Путина — эфир Новини.LIVE

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18:19 Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

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16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

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15:01Украина не в его интересах — нардеп объяснил, почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

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14:31 Оккупанты хотят захватить Часов Яр — Романенко рассказал, что происходит в городе

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13:57 На ЗАЭС почти не осталось украинского персонала, — нардеп

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10:11 Как изменился уровень доверия к Владимиру Зеленскому — комментарии эксперта

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08:00 Часов Яр — ситуация критическая — эфир Новини.LIVE

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07:09 Байден раскрыл свой план по Украине

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07:08 Какого наказания заслуживают военные преступники и чем должна закончиться война — мнение эксперта

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19:05 Приближение Третьей мировой войны и ядерные угрозы Путина — эфир Новини.LIVE

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18:19 Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

Text

16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

Text

15:01 Украина не в его интересах — нардеп объяснил, почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

Text

14:31 Оккупанты хотят захватить Часов Яр — Романенко рассказал, что происходит в городе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:57 На ЗАЭС почти не осталось украинского персонала, — нардеп

Text

10:11 Как изменился уровень доверия к Владимиру Зеленскому — комментарии эксперта

Text

08:00 Часов Яр — ситуация критическая — эфир Новини.LIVE

Text

07:09 Байден раскрыл свой план по Украине

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07:08 Какого наказания заслуживают военные преступники и чем должна закончиться война — мнение эксперта

Новый гость студии Вечір.LIVE – российский политик и кандидат психологических наук Леонид Гозман. Тема эфира – угроза наступления Третьей мировой войны.

Просмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Леонидом Гозманом

Дискуссионные темы с ведущей канала Юлией Литвиненко:

  • как далеко может зайти Владимир Путин;
  • какова конечная цель России в войне;
  • кто руководил сознанием Путина в начале полномасштабной войны;
  • вступит ли НАТО в войну;
  • сможет ли следующий российский президент остановить войну.

Напомним, ранее Украина провела атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области России, уничтожив не менее шести самолетов Су-35.

В то же время, спикер Кремля Дмитрий Песков, министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров активизировали информационные спецоперации , чтобы подтолкнуть Украину к переговорам.

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18:54 В МВД показали последствия обстрела Запорожья

18:50 Антитепловизионные плащи не сработали — на Одесчине пограничники обнаружили очередных беглецов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:40 Всех украинских водителей внесут в реестр военнообязанных — что известно

18:35 Синегубов рассказал, зачем оккупанты атакуют Харьков двумя волнами

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