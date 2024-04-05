Приближение Третьей мировой войны и ядерные угрозы Путина — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE – российский политик и кандидат психологических наук Леонид Гозман. Тема эфира – угроза наступления Третьей мировой войны.
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Эфир Вечір.LIVE с Леонидом Гозманом
Дискуссионные темы с ведущей канала Юлией Литвиненко:
- как далеко может зайти Владимир Путин;
- какова конечная цель России в войне;
- кто руководил сознанием Путина в начале полномасштабной войны;
- вступит ли НАТО в войну;
- сможет ли следующий российский президент остановить войну.
Напомним, ранее Украина провела атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области России, уничтожив не менее шести самолетов Су-35.
В то же время, спикер Кремля Дмитрий Песков, министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров активизировали информационные спецоперации , чтобы подтолкнуть Украину к переговорам.