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Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна

Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна

06 квітня 2024 р. 13:06

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13:06 Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна

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09:43 Ексміністр соціальної політики розповів, хто має вплив на Росію

Text

06:33 Військовий ЗСУ розповів, чим на передовій компенсують нестачу снарядів

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04:53 Гетманцев розповів, чи будуть пільги криптовалютникам

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19:05 Наближення Третьої світової війни та ядерні погрози Путіна — ефір Новини.LIVE

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Ексміністр соціальної політики Андрій Рева розповів, для чого президент Росії веде війну. За його словами, головна мете Путіна, це повне знищення суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 5 квітня.

Який сенс війни для Путіна

"Він не дрібний барига, який прийшов захопити 15 чи 20 тисяч квадратних кілометрів і навіть Крим. Йому потрібна вся Україна", — заявив Рева.

Ексміністр соціальної політики підкреслив, що Путін веде цю війну не лише для того, щоб перешкодити приєднанню України до НАТО, але і заради того, щоб знищити Україну як таку.

"Путін за це і воює, щоб Україна не була в НАТО і більше того він воює за те, щоб України не було", — пояснив колишній міністр України.

Нагадаємо, що Путін має неоднозначну позицію щодо теракту в ТЦ "Крокус".

Раніше ми писали, що Андрій Рева розповів, хто має вплив на Росію.

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Оновлено

13:17 В Одесі пролунали потужні вибухи

13:07 У Львівській області оголосили штормове попередження — що обіцяють синоптики

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:33 У Росії хочуть напасти на ще одну країну після України — що відомо

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