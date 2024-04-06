Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна

Ексміністр соціальної політики Андрій Рева розповів, для чого президент Росії веде війну. За його словами, головна мете Путіна, це повне знищення суверенітету та територіальної цілісності України.
Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 5 квітня.
Який сенс війни для Путіна
"Він не дрібний барига, який прийшов захопити 15 чи 20 тисяч квадратних кілометрів і навіть Крим. Йому потрібна вся Україна", — заявив Рева.
Ексміністр соціальної політики підкреслив, що Путін веде цю війну не лише для того, щоб перешкодити приєднанню України до НАТО, але і заради того, щоб знищити Україну як таку.
"Путін за це і воює, щоб Україна не була в НАТО і більше того він воює за те, щоб України не було", — пояснив колишній міністр України.
Нагадаємо, що Путін має неоднозначну позицію щодо теракту в ТЦ "Крокус".
Раніше ми писали, що Андрій Рева розповів, хто має вплив на Росію.