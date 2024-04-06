Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Экс-министр социальной политики рассказал, в чем смысл войны Путина arrow
Экс-министр социальной политики рассказал, в чем смысл войны Путина

Экс-министр социальной политики рассказал, в чем смысл войны Путина

6 апреля 2024 г. 13:06

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:06 Экс-министр социальной политики рассказал, в чем смысл войны Путина

Text

09:43 Экс-министр социальной политики рассказал, кто имеет влияние на Россию

Text

06:33 Военный ВСУ рассказал, чем на передовой компенсируют нехватку снарядов

Text

04:53 Гетманцев рассказал, будут ли льготы криптовалютникам

Text

02:23 Что не так с закопроектом о мобилизации

5 апреля 2024
Text

21:14Блэкаут, восстановление энергетики и нужны ли ПВО на ТЭС — эфир Новости.LIVE

Text

19:05 Приближение Третьей мировой войны и ядерные угрозы Путина — эфир Новини.LIVE

Text

18:19 Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

Text

16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

Text

15:01Украина не в его интересах — нардеп объяснил, почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

Text

13:06 Экс-министр социальной политики рассказал, в чем смысл войны Путина

Text

09:43 Экс-министр социальной политики рассказал, кто имеет влияние на Россию

Text

06:33 Военный ВСУ рассказал, чем на передовой компенсируют нехватку снарядов

Text

04:53 Гетманцев рассказал, будут ли льготы криптовалютникам

Text

02:23 Что не так с закопроектом о мобилизации

5 апреля 2024
Text

21:14 Блэкаут, восстановление энергетики и нужны ли ПВО на ТЭС — эфир Новости.LIVE

Text

19:05 Приближение Третьей мировой войны и ядерные угрозы Путина — эфир Новини.LIVE

Text

18:19 Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

Text

16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

Text

15:01 Украина не в его интересах — нардеп объяснил, почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

Экс-министр социальной политики Андрей Рева рассказал, зачем президент России ведет войну. По его словам, главная цель Путина, это полное уничтожение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 5 апреля.

Каков смысл войны для Путина

"Он не мелкий барыга, который пришел захватить 15 или 20 тысяч квадратных километров и даже Крым. Ему нужна вся Украина", — заявил Рева.

Экс-министр социальной политики подчеркнул, что Путин ведет эту войну не только для того, чтобы воспрепятствовать присоединению Украины к НАТО, но и ради того, чтобы уничтожить Украину как таковую.

"Путин за это и воюет, чтобы Украина не была в НАТО и более того, он воюет за то, чтобы Украины не было", — пояснил бывший министр Украины.

Напомним, что у Путина неоднозначная позиция относительно теракта в ТЦ "Крокус".

Ранее мы писали, что Андрей Рева рассказал, кто оказывает влияние на Россию.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

13:07 В Одессе прогремели мощные взрывы

13:07 Во Львовской области объявили штормовое предупреждение — что обещают синоптики

Text

13:06 Экс-министр социальной политики рассказал, в чем смысл войны Путина

12:50 Роскошные машины на жене и родственниках — что задекларировал глава Одесской райгосадминистрации

12:33 В России хотят напасть на еще одну страну после Украины — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:25 Зеленский обратился к партнерам после ночного обстрела Харькова

12:20 Одесская фирма будет строить военное мемориальное кладбище под Киевом — подробности

12:16 Обстрел Харькова — фоторепортаж последствий российской атаки на город

12:15 Тарифы Київстар изменятся — на сколько поднимут цены

12:13 В ГУР подтвердили пожар на военном объекте в России

13:07 В Одессе прогремели мощные взрывы

13:07 Во Львовской области объявили штормовое предупреждение — что обещают синоптики

12:50 Роскошные машины на жене и родственниках — что задекларировал глава Одесской райгосадминистрации

12:33 В России хотят напасть на еще одну страну после Украины — что известно

12:25 Зеленский обратился к партнерам после ночного обстрела Харькова

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:20 Одесская фирма будет строить военное мемориальное кладбище под Киевом — подробности

12:16 Обстрел Харькова — фоторепортаж последствий российской атаки на город

12:15 Тарифы Київстар изменятся — на сколько поднимут цены

12:13 В ГУР подтвердили пожар на военном объекте в России

12:05 Лунин сделал невероятный сэйв на тренировке Реала — видео

обновлено:

09:39 Одесситов спросили, что они знают о НАТО — ответы разделились

05:42 Удары по Киеву и Харькову — почему Россия начала использовать новое оружие

5 апреля 2024

18:10 Украинский вопрос "портит" выборы в Польше, или Почему Туск подыгрывает националистам

15:26 Скандальное убийство Салтанат Нукеновой — детали супружеской жизни и судебного дела Бишимбаева

09:00 ТОП-5 заболеваний украинцев из-за войны — какие лекарства больше всего пользуются спросом

Эксклюзив

06:36 ТОП налогоплательщиков среди руководства ВР и парламентских фракций за 2022 год — рейтинг

06:30 Богдана — что известно об украинском оружии, изгнавшем РФ со Змеиного

4 апреля 2024

20:00 Без права на ошибку — как одесситы разминируют деоккупированные территории

17:55 Обломки вражеской ракеты лишили ее лица — история женщины из Рубежного, которая учится улыбаться

06:30 75 лет НАТО — когда Украина станет членом Альянса

Text

13:06 Экс-министр социальной политики рассказал, в чем смысл войны Путина

Text

09:43 Экс-министр социальной политики рассказал, кто имеет влияние на Россию

Text

06:33 Военный ВСУ рассказал, чем на передовой компенсируют нехватку снарядов

Text

04:53 Гетманцев рассказал, будут ли льготы криптовалютникам

Text

02:23 Что не так с закопроектом о мобилизации

5 апреля 2024
Text

21:14 Блэкаут, восстановление энергетики и нужны ли ПВО на ТЭС — эфир Новости.LIVE

Text

19:05 Приближение Третьей мировой войны и ядерные угрозы Путина — эфир Новини.LIVE

Text

18:19 Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

Text

16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

Text

15:01 Украина не в его интересах — нардеп объяснил, почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС