Экс-министр социальной политики рассказал, в чем смысл войны Путина

Экс-министр социальной политики Андрей Рева рассказал, зачем президент России ведет войну. По его словам, главная цель Путина, это полное уничтожение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 5 апреля.

Каков смысл войны для Путина

"Он не мелкий барыга, который пришел захватить 15 или 20 тысяч квадратных километров и даже Крым. Ему нужна вся Украина", — заявил Рева.

Экс-министр социальной политики подчеркнул, что Путин ведет эту войну не только для того, чтобы воспрепятствовать присоединению Украины к НАТО, но и ради того, чтобы уничтожить Украину как таковую.

"Путин за это и воюет, чтобы Украина не была в НАТО и более того, он воюет за то, чтобы Украины не было", — пояснил бывший министр Украины.

Напомним, что у Путина неоднозначная позиция относительно теракта в ТЦ "Крокус".

Ранее мы писали, что Андрей Рева рассказал, кто оказывает влияние на Россию.