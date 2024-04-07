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Российский политик Леонид Гозман ответил, кто имеет влияние на Путина

Российский политик Леонид Гозман ответил, кто имеет влияние на Путина

7 апреля 2024 г. 7:37

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02:35 Россия не в состоянии противостоять украинским дронам — военный ВСУ Сазонов

6 апреля 2024
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15:15 Российский шпион рассказал о переезде на Закарпатье и что думает об украинцах

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14:07 Экс-министр социальной политики рассказал, почему Украина не может построить новые ТЭС

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13:06 Экс-министр социальной политики рассказал, в чем смысл войны Путина

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09:43 Экс-министр социальной политики рассказал, кто имеет влияние на Россию

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06:33 Военный ВСУ рассказал, чем на передовой компенсируют нехватку снарядов

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Российский политик, кандидат психологических наук Леонид Гозман заявил, что не осталось никого, кто может противоречить российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, глава Кремля вероятно учитывает мнение разве что своих экспертов, например, экономистов.

Об этом Леонид Гозман рассказал во время эфира Вечір.LIVE в пятницу, 5 апреля.

Кто влияет на Путина

"Не осталось никого, кто может ему (Путину. — Ред.) возражать. Это совершенно очевидно. Или, возможно, есть отдельные эксперты, которые могут ему возражать по каким-то очень узким вопросам. Надо сказать, что Владимир Владимирович продолжает, к удивлению многих, вести достаточно разумную экономическую политику. И своим экспертам по экономике и финансам он доверяет, слушается их, и вот они проводят разумный курс [...] Но в геополитике, по военным делам я уверен, что никто не может ему возражать", — объяснил Гозман.

Напомним, что экс-министр социальной политики Андрей Рева рассказал, для чего президент России ведет войну. По словам эксперта, Путин "не мелкий барыга, пришедший захватить 15 или 20 тысяч квадратных километров и Крым".

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, при каких обстоятельствах Путин может прекратить войну против Украины. Также политик считает, что поддержка Киева западными партнерами является "ключом для восстановления мира" в Европе.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:21 Шольц рассказал, при каких обстоятельствах Путин может прекратить войну против Украины

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07:37 Российский политик Леонид Гозман ответил, кто имеет влияние на Путина

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04:04 Запад понял, что нужно готовиться к войне с Россией, — военный ВСУ Сазонов

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02:35 Россия не в состоянии противостоять украинским дронам — военный ВСУ Сазонов

6 апреля 2024
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15:15 Российский шпион рассказал о переезде на Закарпатье и что думает об украинцах

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14:07 Экс-министр социальной политики рассказал, почему Украина не может построить новые ТЭС

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13:06 Экс-министр социальной политики рассказал, в чем смысл войны Путина

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09:43 Экс-министр социальной политики рассказал, кто имеет влияние на Россию

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06:33 Военный ВСУ рассказал, чем на передовой компенсируют нехватку снарядов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

04:53 Гетманцев рассказал, будут ли льготы криптовалютникам

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02:23 Что не так с законопроектом о мобилизации