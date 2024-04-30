Політтехнолог пояснив роль Китаю у війні Росії проти України

Політтехнолог Тарас Загородній заявив, що Китаю вигідне продовження російсько-української війни. За його словами, Пекін зацікавлений у тому, щоб Росія слабшала.

Про це Тарас Загородній розповів в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 29 квітня.

Яка роль Китаю у війні Росії проти України

"Усі зрозуміли після атаки Ірану на Ізраїль, що все ж таки за цим всім стоїть Китай. Він використовує Росію, Іран і Північну Корею як проксі, розхитуючи Захід. Я думаю, що буде жорсткішати поведінка стосовно Китаю, але не скрізь. Німецькі компанії, наприклад, хімічні зараз хочуть перенести виробництво в Китай, щоб звідси отримувати дешевий російський газ, який, Китай нагнув Росію, щоб вони експортували туди за знижками фактично...", — зазначив Загородній.

За словами експерта, тут дуже складна ситуація, адже Китай намагається маневрувати. До того ж Пекіну вигідне затягування війни якомога довше.

"Китаю вигідне затягування війни якомога більше, тому що йому цікаво, щоб слабшала Росія, (російський президент Володимир. — Ред.) Путін був довше при владі [...] щоб Росія більше віддавала ресурсів Китаю, зокрема, та багато чого іншого... І розпорошити ресурси Сполучених Штатів Америки по всьому світу", — пояснив політтехнолог.

Нагадаємо, що Загородній пояснив, чому відбулось блокування соцмережею Telegram українських чат-ботів для передачі розвідданих Силам оборони України.

Також ми писали, що Загородній пояснив заяву про відступ України від дотримання прав людини. За його словами, тут немає нічого сенсаційного, адже в країні діє воєнний стан.