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Політтехнолог пояснив заяву про відступ України від дотримання прав людини

Політтехнолог пояснив заяву про відступ України від дотримання прав людини

29 квітня 2024 р. 22:41

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Політтехнолог Тарас Загородній пояснив заяву про відступ України від дотримання прав людина. За його словами, тут немає нічого сенсаційного, адже в країні діє воєнний стан.

Про це Тарас Загородній сказав в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 29 квітня.

Відступ України від дотримання прав людини

Загородній наголосив, що з початку воєнного стану в Україні, зокрема, можуть відчужити житло або примусово відселити людей з прифронтових населених пунктів. 

"Тут я не розумію, чому таке збурення у нас, адже йде війна. І є 15 стаття цієї самої конвенції, яка передбачає, що у надзвичайному стані можливо таке робити. Україна попереджає, що у нас обмеження, адже війна — це не про законодавство у мирний час", — наголосив Загородній.

За його словами, під час війни багато того, що розраховано на мирний час, воно не працює, адже стоїть питання виживання країни.

"У нас люблять розганяти зраду, де її не потрібно", — додав він.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України подало до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав та свобод людини. У ньому йдеться, що під час воєнного стану права людини, передбачені низкою статей Конституції, можуть бути тимчасово обмежені.

Також новопризначений комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті розпочав свою роботу на посаді. Він уже оголосив про плани відвідати Україну.

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