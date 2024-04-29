Политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека

Политтехнолог Тарас Загородний объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека. По его словам, здесь нет ничего сенсационного, ведь в стране действует военное положение.

Об этом Тарас Загородний сказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 29 апреля.

Отступление Украины от соблюдения прав человека

Загородний отметил, что с начала военного положения в Украине, в частности, могут отчуждать жилье или принудительно отселить людей из прифронтовых населенных пунктов.

"Здесь я не понимаю, почему такое возмущение у нас, ведь идет война. И есть 15 статья этой самой конвенции, которая предусматривает, что в чрезвычайном положении возможно такое делать. Украина предупреждает, что у нас ограничения, ведь война — это не о законодательстве в мирное время", — подчеркнул Загородний.

По его словам, во время войны многое, что рассчитано на мирное время, оно не работает, ведь стоит вопрос выживания страны.

"У нас любят разгонять измену, где ее не нужно", — добавил он.

Напомним, Министерство юстиции Украины подало в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав и свобод человека. В нем говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции, могут быть временно ограничены.

Также новоназначенный комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти начал свою работу в должности. Он уже объявил о планах посетить Украину.