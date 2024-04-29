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Политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека

Политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека

29 апреля 2024 г. 22:41

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19:20 Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

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14:35 Прошла 10 км фронта, чтобы вернуться в Украину — история бежавшей из оккупации пенсионерки

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14:19 Трагедия в Германии — местные оплакивают смерть двух украинских солдат, которых убил россиянин

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Политтехнолог Тарас Загородний объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека. По его словам, здесь нет ничего сенсационного, ведь в стране действует военное положение.

Об этом Тарас Загородний сказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 29 апреля.

Отступление Украины от соблюдения прав человека

Загородний отметил, что с начала военного положения в Украине, в частности, могут отчуждать жилье или принудительно отселить людей из прифронтовых населенных пунктов.

"Здесь я не понимаю, почему такое возмущение у нас, ведь идет война. И есть 15 статья этой самой конвенции, которая предусматривает, что в чрезвычайном положении возможно такое делать. Украина предупреждает, что у нас ограничения, ведь война — это не о законодательстве в мирное время", — подчеркнул Загородний.

По его словам, во время войны многое, что рассчитано на мирное время, оно не работает, ведь стоит вопрос выживания страны.

"У нас любят разгонять измену, где ее не нужно", — добавил он.

Напомним, Министерство юстиции Украины подало в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав и свобод человека. В нем говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции, могут быть временно ограничены.

Также новоназначенный комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти начал свою работу в должности. Он уже объявил о планах посетить Украину.

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21:54 Кипер рассказал о раненых детях в результате российской атаки по Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:50 Зеленский в вечернем видеообращении отреагировал на ракетные обстрелы Одессы и Харькова

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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07:59 Важное заявление Зеленского по поводу Саммита мира — эфир Новини.LIVE

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02:50 Россияне нападают даже там, где мы не рассчитывали, — военнослужащий ВСУ Егор Олейник

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15:20 Сазонов назвал последствия, если бы захват Украины Россией произошел в первые дни

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