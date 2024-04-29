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Політтехнолог Загородній пояснив, чому Telegram заблокував чат-боти українських спецслужб

Політтехнолог Загородній пояснив, чому Telegram заблокував чат-боти українських спецслужб

29 квітня 2024 р. 23:46

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23:46 Політтехнолог Загородній пояснив, чому Telegram заблокував чат-боти українських спецслужб

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22:41 Політтехнолог пояснив заяву про відступ України від дотримання прав людини

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:20 Блокування чат-ботів у Telegram та обмеження прав людини — Загородній в ефірі Новини.LIVE

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Політтехнолог Тарас Загородній заявив, що однією з причин блокування соцмережею Telegram українських чат-ботів для передачі розвідданих Силам оборони України може бути політика компанії. Тому що, якщо є запити відімкнути російські пропагандистські пабліки, то паралельно така ситуація може бути й щодо українських каналів.

Про це Тарас Загородній розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Чому Telegram блокував чат-боти для передачі даних Силам оборони

Політтехнолог зазначив, якщо існують запити в таких великих компаніях, наприклад, як Apple блокувати когось, чи ні, то тоді блокуємо всіх — і росіян, і наших — не важливо корисний паблік чи не корисний.

"[...] така політика компанії може бути. Тому що, давайте, якщо ті вимагають, то й тих ми паралельно теж маємо відімкнути, ну й росіян, зокрема. Тільки воно (чат-боти. — Ред.) в нас корисно працювало, тому що й СБУшники активно використовували чат-боти, активно використовувались для відстеження "шахедів", і багато чого іншого..." — пояснив Загородній.

Нагадаємо, що у неділю, 28 квітня, Telegram заблокував українські чат-боти для передачі розвідданих Силам оборони. Йдеться про бот "єВорог", офіційні боти ГУР та СБУ, бот-координатор з півдня України, бот ППО для відстеження "Шахедів".

Також ми писали, що в ГУР, коментуючи ситуацію з блокуванням чат-ботів, заявили, що це відбулося всупереч правилам та публічним заявам, які керівництво Telegram декларувало.

Щодо цієї події висловився й голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. За його словами, це ніяк не пов'язано з критикою месенджера від української влади, про що мережею пішли чутки одразу після блокування чат-ботів.

Додамо, що Telegram у понеділок, 29 квітня, розблокував чат-боти для передачі розвідданих. Представник соцмережі пояснив, що блокування сталося через помилку.

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23:33 Постраждалий під час пожежі в Харкові у лютому розповів, як РФ зруйнувала його будинок

23:25 Долар в Україні змінився у вартості — дані НБУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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