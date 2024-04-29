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Политтехнолог Загородний объяснил, почему Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб

Политтехнолог Загородний объяснил, почему Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб

29 апреля 2024 г. 23:46

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23:46 Политтехнолог Загородний объяснил, почему Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб

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23:30 Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине

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22:41 Политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека

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19:42 Доллар по 50 гривен — что об этом думают киевляне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:20 Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

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14:35 Прошла 10 км фронта, чтобы вернуться в Украину — история бежавшей из оккупации пенсионерки

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Политтехнолог Тарас Загородний заявил, что одной из причин блокирования соцсетью Telegram украинских чат-ботов для передачи разведданных Силам обороны Украины может быть политика компании. Потому что если есть запросы закрыть российские пропагандистские паблики, то параллельно такая ситуация может быть и в отношении украинских каналов.

Об этом Тарас Загородний рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Почему Telegram блокировал чат-боты для передачи данных Силам обороны

Политтехнолог отметил, если существуют запросы в таких крупных компаниях, например, как Apple блокировать кого-то или нет, тогда блокируем всех — и россиян, и наших — не важно полезный паблик или не полезный.

"[...] такая политика компании может быть. Потому что, давайте, если те требуют, то и тех мы параллельно тоже должны закрыть, ну и россиян, в частности. Только оно (чат-боты. — Ред.) у нас полезно работало, потому что и СБУшники активно использовали чат-боты, активно использовали для отслеживания "шахедов", и многое другое..." — объяснил Загородний.

Напомним, что в воскресенье, 28 апреля, Telegram заблокировал украинские чат-боты для передачи разведданных Силам обороны. Речь идет о боте "ЄВорог", официальные боты ГУР и СБУ, боте-координаторе с юга Украины, боте ПВО для отслеживания "Шахедов".

Также мы писали, что в ГУР, комментируя ситуацию с блокировкой чат-ботов, заявили, что это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram декларировало.

Относительно этого события высказался и председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. По его словам, это никак не связано с критикой мессенджера от украинских властей, о чем по сети пошли слухи сразу после блокировки чат-ботов.

Добавим, что Telegram в понедельник, 29 апреля, разблокировал чат-боты для передачи разведданных. Представитель соцсети пояснил, что блокировка произошла из-за ошибки.

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