Политтехнолог объяснил роль Китая в войне России против Украины

Политтехнолог Тарас Загородний заявил, что Китаю выгодно продолжение российско-украинской войны. По его словам, Пекин заинтересован в том, чтобы Россия ослабевала.

Об этом Тарас Загородний рассказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 29 апреля.

Какая роль Китая в войне России против Украины

"Все поняли после атаки Ирана на Израиль, что все-таки за этим всем стоит Китай. Он использует Россию, Иран и Северную Корею как прокси, расшатывая Запад. Я думаю, что будет ужесточать поведение по отношению к Китаю, но не везде. Немецкие компании, например, химические сейчас хотят перенести производство в Китай, чтобы отсюда получать дешевый российский газ, который, Китай нагнул Россию, чтобы они экспортировали туда по скидкам фактически...", — отметил Загородний.

По словам эксперта, здесь очень сложная ситуация, ведь Китай пробует маневрировать. К тому же Пекину выгодно затягивание войны как можно дольше.

"Китаю выгодно затягивание войны как можно больше, потому что ему интересно, чтобы ослабевала Россия, (российский президент Владимир. — Ред.) Путин был дольше у власти [...] чтобы Россия больше отдавала ресурсов Китаю, в частности, и многое другое... И распылить ресурсы Соединенных Штатов Америки по всему миру", — пояснил политтехнолог.

Напомним, что Загородний объяснил, почему состоялась блокировка соцсетью Telegram украинских чат-ботов для передачи разведданных Силам обороны Украины.

Также мы писали, что Загородний объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека. По его словам, здесь нет ничего сенсационного, ведь в стране действует военное положение.