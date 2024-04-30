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Политтехнолог объяснил роль Китая в войне России против Украины

Политтехнолог объяснил роль Китая в войне России против Украины

30 апреля 2024 г. 3:52

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14:35 Прошла 10 км фронта, чтобы вернуться в Украину — история бежавшей из оккупации пенсионерки

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03:52 Политтехнолог объяснил роль Китая в войне России против Украины

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02:30 В России дефицит истребителей и бомбардировщиков — Криволап

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01:32 Авиационный эксперт Криволап рассказал, сколько в РФ на вооружении осталось самолетов Ту-95МС

29 апреля 2024
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23:58 Эксперт пояснил, почему США тайно передали Украине ракеты ATACMS

Text

23:46 Политтехнолог Загородний объяснил, почему Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб

Text

23:30 Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине

Text

22:41 Политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека

Text

19:42 Доллар по 50 гривен — что об этом думают киевляне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:20 Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

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14:35 Прошла 10 км фронта, чтобы вернуться в Украину — история бежавшей из оккупации пенсионерки

Политтехнолог Тарас Загородний заявил, что Китаю выгодно продолжение российско-украинской войны. По его словам, Пекин заинтересован в том, чтобы Россия ослабевала.

Об этом Тарас Загородний рассказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 29 апреля.

Какая роль Китая в войне России против Украины

"Все поняли после атаки Ирана на Израиль, что все-таки за этим всем стоит Китай. Он использует Россию, Иран и Северную Корею как прокси, расшатывая Запад. Я думаю, что будет ужесточать поведение по отношению к Китаю, но не везде. Немецкие компании, например, химические сейчас хотят перенести производство в Китай, чтобы отсюда получать дешевый российский газ, который, Китай нагнул Россию, чтобы они экспортировали туда по скидкам фактически...", — отметил Загородний.

По словам эксперта, здесь очень сложная ситуация, ведь Китай пробует маневрировать. К тому же Пекину выгодно затягивание войны как можно дольше.

"Китаю выгодно затягивание войны как можно больше, потому что ему интересно, чтобы ослабевала Россия, (российский президент Владимир. — Ред.) Путин был дольше у власти [...] чтобы Россия больше отдавала ресурсов Китаю, в частности, и многое другое... И распылить ресурсы Соединенных Штатов Америки по всему миру", — пояснил политтехнолог.

Напомним, что Загородний объяснил, почему состоялась блокировка соцсетью Telegram украинских чат-ботов для передачи разведданных Силам обороны Украины.

Также мы писали, что Загородний объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека. По его словам, здесь нет ничего сенсационного, ведь в стране действует военное положение.

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03:16 Бойцы Третьей штурмовой показали "горячие" кадры уничтожения окопов и техники россиян

03:00 Кто и где может вручать повестки — разъяснение Правительства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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