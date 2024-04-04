Підготовка Білорусі до війни — експерт розповів, чи можливий наступ на Україну

Ймовірність того, що Білорусь може розпочати наступ на Україну, є. Однак зараз Україна набагато краще, ніж два роки тому, підготовлена до оборони.

Про це в ефірі студії "Вечір. Live" розповів військовий експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Що каже експерт про підготовку Білорусі до війни

У разі наступу Білорусі в України на відміну від 2022 року є лінії, які збудовані від Волинської області до Чернігівської і далі на кордоні з Білоруссю. Вже немає доріг сполучення Білорусь — Україна або Україна — Білорусь.

"Усе зруйновано, заміновано, колючий дріт, зуби дракона стоять. Такої вже легкої прогулянки, як це була, у випадку повторного вторгнення точно не буде", — зазначив Ступак.

Військовий експерт припустив, що кажучи "ми готуємося до війни", Лукашенко, можливо, просто вдається до маніпулювання, адже частину техніки та боєприпасів росіяни забрали з Білорусі ще в 2022-2023 роках. До того ж білоруська армія не приймала участі в бойових діях з моменту виведення військ з Афганістану.

Прокоментував Ступак і чутки про те, що ціллю білорусів може стати Сувальський коридор Литви й Польщі, що розташований між Білоруссю та Калінінградською областю Росії. Він зазначив, що не розуміє мети подібної операції, адже це хіба що дозволить росіянам їхати цим коридором до Калінінграду.

Раніше білоруський громадський та політичний діяч Сергій Бульба розповів про те, як Білорусь веде підготовку до війни. А аналітик Народного антикризового управління Артем Бурхан пояснив, з якою метою Лукашенко робить гучні заяви про наступ.