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Подготовка Беларуси к войне —эксперт рассказал, возможно ли наступление на Украину

Подготовка Беларуси к войне —эксперт рассказал, возможно ли наступление на Украину

4 апреля 2024 г. 2:05

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02:05 Подготовка Беларуси к войне —эксперт рассказал, возможно ли наступление на Украину

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00:08 Лукашенко готовится к войне — эксперт рассказал о планах Беларуси

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22:38 Будут ли в законопроекте о мобилизации электронные повестки — ответ Разумкова

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21:00 Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

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20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

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19:00 Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

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14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

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Вероятность того, что Беларусь может начать наступление на Украину, есть. Однако сейчас Украина гораздо лучше, чем два года назад, подготовлена к обороне.

Об этом в эфире студии "Вечер. Live" рассказал военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Что говорит эксперт о подготовке Беларуси к войне

В случае наступления Беларуси в Украине в отличие от 2022 года есть линии, построенные от Волынской области до Черниговской и далее на границе с Беларусью. Уже нет дорог сообщением Беларусь — Украина или Украина — Беларусь.

"Все разрушено, заминировано, колючая проволока, зубы дракона стоят. Такой уж легкой прогулки, как это была, в случае повторного вторжения точно не будет" , — отметил Ступак.

Военный эксперт предположил, что, говоря "мы готовимся к войне", Лукашенко, возможно, просто прибегает к манипулированию, ведь часть техники и боеприпасов россияне забрали из Беларуси еще в 2022-2023 годах. К тому же, белорусская армия не принимала участия в боевых действиях с момента вывода войск из Афганистана.

Прокомментировал Ступак и слухи, что целью белорусов может стать Сувальский коридор Литвы и Польши, расположенный между Беларусью и Калининградской областью России. Он отметил, что не понимает цели подобной операции, ведь это разве что позволит россиянам ехать этим коридором в Калининград.

Ранее белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба рассказал о том, как Беларусь ведет подготовку к войне. А аналитик Народного антикризисного управления Артем Бурхан объяснил, с какой целью Лукашенко делает громкие заявления о наступлении.

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обновлено:

01:20 В Харькове раздались взрывы — что известно

01:12 Демобилизация срочников — Генштаб назвал точное количество уволенных военных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:07 После атаки дронов на объекты в РФ власти Татарстана советуют россиянам не рассчитывать на ПВО

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22:38 Будут ли в законопроекте о мобилизации электронные повестки — ответ Разумкова

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