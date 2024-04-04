Подготовка Беларуси к войне —эксперт рассказал, возможно ли наступление на Украину

Вероятность того, что Беларусь может начать наступление на Украину, есть. Однако сейчас Украина гораздо лучше, чем два года назад, подготовлена к обороне.

Об этом в эфире студии "Вечер. Live" рассказал военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Что говорит эксперт о подготовке Беларуси к войне

В случае наступления Беларуси в Украине в отличие от 2022 года есть линии, построенные от Волынской области до Черниговской и далее на границе с Беларусью. Уже нет дорог сообщением Беларусь — Украина или Украина — Беларусь.

"Все разрушено, заминировано, колючая проволока, зубы дракона стоят. Такой уж легкой прогулки, как это была, в случае повторного вторжения точно не будет" , — отметил Ступак.

Военный эксперт предположил, что, говоря "мы готовимся к войне", Лукашенко, возможно, просто прибегает к манипулированию, ведь часть техники и боеприпасов россияне забрали из Беларуси еще в 2022-2023 годах. К тому же, белорусская армия не принимала участия в боевых действиях с момента вывода войск из Афганистана.

Прокомментировал Ступак и слухи, что целью белорусов может стать Сувальский коридор Литвы и Польши, расположенный между Беларусью и Калининградской областью России. Он отметил, что не понимает цели подобной операции, ведь это разве что позволит россиянам ехать этим коридором в Калининград.

Ранее белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба рассказал о том, как Беларусь ведет подготовку к войне. А аналитик Народного антикризисного управления Артем Бурхан объяснил, с какой целью Лукашенко делает громкие заявления о наступлении.