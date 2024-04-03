Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

Аналітик Народного антикризового управління Артем Брухан заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко таки серйозно готується до війни, й робить це вже давно.

Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Лукашенко працює на кілька аудиторій

"Подивімось в цілому на заяву Лукашенка, які він робив завжди до цього. Перша його заява про те, що потрібно готуватися до війни, й він, в принципі, це робить, прозвучала 15 грудня 2021 року. Тобто за три місяці до повномасштабної агресії до України. В тому числі з території Білорусі. Коли він робить такі заяви, то намагається працювати на кілька аудиторій — зовнішню та внутрішню", — каже Брухан.

За словами експерта, Олександр Лукашенко такими заявами тримає під контролем Білорусь, а також подає сигнали Путіну, що він "прикриває фланги", бо розуміє: якщо зайде на територію України — для нього це закінчиться погано.

"Йому вигідно тримати ситуацію у Білорусі у напрузі. Для білорусів він продає тезу: "От дивіться, всі хочуть на нас напасти". А от що стосується міжнародної аудиторії, тут дуже просто. Для Росії він говорить: "Я прикриваю фланги", — додав Артем Брухан.

Аналітик також додав, що слова самопроголошеного президента Білорусі про підготовку до війни правдиві. Щоправда, готуватися до неї він почав ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"З лютого 2022 року і раніше він готується до війни. Ми ж бачимо, відбуваються навчання, вони постійно тренуються, він готується. Він же навіть не приховує цього. Він не хоче воювати, але в будь-який момент буд готовий це зробити, як ступити на територію України, якщо скаже Путін, так і оборонятися на території Білорусі", — сказав аналітик.

Нагадаємо, днями було повідомлено, що Олександр Лукашенко може готувати вторгнення в прикордонну територію НАТО. Йдеться про Сувальський коридор Литви й Польщі, який розташований між Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

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