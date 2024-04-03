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Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

03 квітня 2024 р. 11:52

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09:08 Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

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08:00 Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

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03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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01:39 Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

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00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

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23:24 Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

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Аналітик Народного антикризового управління Артем Брухан заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко таки серйозно готується до війни, й робить це вже давно. 

Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Лукашенко працює на кілька аудиторій

"Подивімось в цілому на заяву Лукашенка, які він робив завжди до цього. Перша його заява про те, що потрібно готуватися до війни, й він, в принципі, це робить, прозвучала 15 грудня 2021 року. Тобто за три місяці до повномасштабної агресії до України. В тому числі з території Білорусі. Коли він робить такі заяви, то намагається працювати на кілька аудиторій — зовнішню та внутрішню", — каже Брухан. 

За словами експерта, Олександр Лукашенко такими заявами тримає під контролем Білорусь, а також подає сигнали Путіну, що він "прикриває фланги", бо розуміє: якщо зайде на територію України — для нього це закінчиться погано. 

"Йому вигідно тримати ситуацію у Білорусі у напрузі. Для білорусів він продає тезу: "От дивіться, всі хочуть на нас напасти". А от що стосується міжнародної аудиторії, тут дуже просто. Для Росії він говорить: "Я прикриваю фланги", — додав Артем Брухан.

Аналітик також додав, що слова самопроголошеного президента Білорусі про підготовку до війни правдиві. Щоправда, готуватися до неї він почав ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.  

"З лютого 2022 року і раніше він готується до війни. Ми ж бачимо, відбуваються навчання, вони постійно тренуються, він готується. Він же навіть не приховує цього. Він не хоче воювати, але в будь-який момент буд готовий це зробити, як ступити на територію України, якщо скаже Путін, так і оборонятися на території Білорусі", — сказав аналітик. 

Нагадаємо, днями було повідомлено, що Олександр Лукашенко може готувати вторгнення в прикордонну територію НАТО. Йдеться про Сувальський коридор Литви й Польщі, який розташований між Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Також ми писали, що Білорусь в ніч на 14 березня перекинула ешелон з військовою технікою ближче до кордону з Литвою. 

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11:48 У Росії працює близько 100 іноземних банків — Гетманцев розповів деталі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

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