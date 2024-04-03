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Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

3 апреля 2024 г. 11:52

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10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

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09:08 Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

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08:00 Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE

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03:47 Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Аналитик Народного антикризисного управления Артем Брухан заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко серьезно готовится к войне, и делает это уже давно.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE.

Лукашенко работает на несколько аудиторий

"Посмотрим в целом на заявление Лукашенко, которое он делал всегда до этого. Первое его заявление о том, что нужно готовиться к войне, и он, в принципе, это делает, прозвучало 15 декабря 2021 года. То есть за три месяца до полномасштабной агрессии до Украины. В том числе с территории Беларуси. Когда он делает такие заявления, то пытается работать на несколько аудиторий — внешнюю и внутреннюю", — говорит Брухан.

По словам эксперта, Александр Лукашенко такими заявлениями держит под контролем Беларусь, а также подает сигналы Путину, что он "прикрывает фланги", потому что понимает: если зайдет на территорию Украины, для него это закончится плохо.

"Ему выгодно держать ситуацию в Беларуси в напряжении. Для белорусов он продает тезис: "Вот смотрите, все хотят на нас напасть". А вот что касается международной аудитории, здесь очень просто. Для России он говорит: "Я прикрываю фланги", — добавил Артем Брухан.

Аналитик также добавил, что слова самопровозглашенного президента Беларуси о подготовке к войне правдивы. Но готовиться к ней он начал еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"С февраля 2022 года и раньше он готовится к войне. Мы же видим, проходят обучение, они постоянно тренируются, он готовится. Он же даже не скрывает этого. Он не хочет воевать, но в любой момент будет готов это сделать, как ступить на территорию Украины, если скажет Путин, так и обороняться на территории Беларуси", — сказал аналитик.

Напомним, на днях было сообщено, что Александр Лукашенко может готовить вторжение в приграничную территорию НАТО. Речь идет о Сувальском коридоре Литвы и Польши, расположенном между Беларусью и Калининградской областью России.

Также мы писали, что Беларусь в ночь на 14 марта перебросила эшелон с военной техникой поближе к границе с Литвой.

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