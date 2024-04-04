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Лукашенко готується до війни — експерт розповів про плани Білорусі

Лукашенко готується до війни — експерт розповів про плани Білорусі

04 квітня 2024 р. 00:08

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22:38 Чи будуть у законопроєкті про мобілізацію електронні повістки — відповідь Разумкова

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21:00 Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

Text

19:00 Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

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14:39 Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:14 Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

Text

13:02 Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

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12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

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11:52 Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

Лукашенко веде підготовку до війни ще від початку нападу Росії на Україну. Зараз цю підготовку фактично завершено.

Про це в ефірі студії "Вечір. Live" розповів білоруський громадський та політичний діяч, голова "Білорусь 2.0 Робім Разом" Сергій Бульба.

Як Білорусь готується до війни та куди планує наступати

За словами Сергія Бульби, Білорусь веде підготовку до війни вже понад два роки.

"Лукашенко готував свою армію. Це не афішувалося... Змінювалося законодавство. Усе законодавство підводилося під воєнний час. Зараз воно фактично довершено. Прийняті норми щодо призовників", — зазначив громадський діяч.

На думку експерта, Лукашенка не надихає війна, однак Президент Білорусі є ставлеником Путіна, тому має виконувати те, що той забажає. У разі якщо Путін зробить перший крок та піде на Литву, то відповідь від країн НАТО може полетіти саме на Білорусь.

"На жаль, ми мусимо говорити про такий сценарій. Путіну потрібен локальний конфлікт: Білорусь із країнами НАТО", – сказав Сергій Бульба.

Нагадаємо, нещодавно в білоруських ЗМІ з'явилася інформація щодо того, що Лукашенко може планувати вторгнення на прикордонну територію НАТО. Зокрема ціллю білоруських військ може стати Сувальський коридор Литви й Польщі, який розташований між Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

А в ніч проти 14 березня Білорусь перекинула ешелон із технікою до Ошмянського району, який межує з Литвою.

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00:30 Повітряна тривога в Україні — які області в небезпеці

00:09 Буря з Сахари повертається — коли стихія знову накриє Україну

3 квітня 2024

23:59 Музей історії міста Києва презентував виставку до другої річниці деокупації Київщини

23:54 Чи зможе Україна відбити ймовірний ракетний удар з Білорусі — відповідь речника ПС ЗСУ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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