Лукашенко готовится к войне — эксперт рассказал о планах Беларуси

Лукашенко ведет подготовку к войне с начала нападения России на Украину. Сейчас эта подготовка фактически завершена.

Об этом в эфире студии "Вечер. Live" рассказал белорусский общественный и политический деятель, глава "Беларусь 2.0 Робим Вместе" Сергей Бульба.

Как Беларусь готовится к войне и куда планирует наступать

По словам Сергея Бульбы, Беларусь ведет подготовку к войне уже более двух лет.

"Лукашенко готовил свою армию. Это не афишировалось... Менялось законодательство. Все законодательство подводилось под военное время. Сейчас оно фактически завершено. Приняты нормы по призывникам", — отметил общественный деятель.

По мнению эксперта, Лукашенко не вдохновляет война, однако Президент Беларуси является ставленником Путина, поэтому должен выполнять то, что тот пожелает. Если Путин сделает первый шаг и пойдет на Литву, то ответ от стран НАТО может полететь именно на Беларусь.

"К сожалению, мы должны говорить о таком сценарии. Путину нужен локальный конфликт: Беларусь со странами НАТО" , — сказал Сергей Бульба.

Напомним, недавно в белорусских СМИ появилась информация о том, что Лукашенко может планировать вторжение на приграничную территорию НАТО. В частности, целью белорусских войск может стать Сувальский коридор Литвы и Польши, расположенный между Беларусью и Калининградской областью России.

А в ночь на 14 марта Беларусь перебросила эшелон с техникой в Ошмянский район, который граничит с Литвой.