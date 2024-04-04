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Лукашенко готовится к войне — эксперт рассказал о планах Беларуси

Лукашенко готовится к войне — эксперт рассказал о планах Беларуси

4 апреля 2024 г. 0:08

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00:08 Лукашенко готовится к войне — эксперт рассказал о планах Беларуси

3 апреля 2024
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Эксклюзив

22:38 Будут ли в законопроекте о мобилизации электронные повестки — ответ Разумкова

Text

21:00 Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

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20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

Text

19:00 Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

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14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:14 Нардеп рассказал, может ли призывный возраст остаться на уровне 27 лет

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13:02 Мобилизация полмиллиона украинцев — нардеп рассказал, нужна ли она сейчас

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12:32 Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

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11:52 Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

Лукашенко ведет подготовку к войне с начала нападения России на Украину. Сейчас эта подготовка фактически завершена.

Об этом в эфире студии "Вечер. Live" рассказал белорусский общественный и политический деятель, глава "Беларусь 2.0 Робим Вместе" Сергей Бульба.

Как Беларусь готовится к войне и куда планирует наступать

По словам Сергея Бульбы, Беларусь ведет подготовку к войне уже более двух лет.

"Лукашенко готовил свою армию. Это не афишировалось... Менялось законодательство. Все законодательство подводилось под военное время. Сейчас оно фактически завершено. Приняты нормы по призывникам", — отметил общественный деятель.

По мнению эксперта, Лукашенко не вдохновляет война, однако Президент Беларуси является ставленником Путина, поэтому должен выполнять то, что тот пожелает. Если Путин сделает первый шаг и пойдет на Литву, то ответ от стран НАТО может полететь именно на Беларусь.

"К сожалению, мы должны говорить о таком сценарии. Путину нужен локальный конфликт: Беларусь со странами НАТО" , — сказал Сергей Бульба.

Напомним, недавно в белорусских СМИ появилась информация о том, что Лукашенко может планировать вторжение на приграничную территорию НАТО. В частности, целью белорусских войск может стать Сувальский коридор Литвы и Польши, расположенный между Беларусью и Калининградской областью России.

А в ночь на 14 марта Беларусь перебросила эшелон с техникой в Ошмянский район, который граничит с Литвой.

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23:27 Смертельное ДТП во Львовской области — что известно и где перекрыто движение

23:25 Лубинец объяснил, могут ли представители ТЦК задерживать людей на улице

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:00 Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

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14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:14 Нардеп рассказал, может ли призывный возраст остаться на уровне 27 лет

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13:02 Мобилизация полмиллиона украинцев — нардеп рассказал, нужна ли она сейчас

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11:52 Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину