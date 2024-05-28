Офіцер Нацгвардії відповів, чому ніхто не дозволить Росії розпастися

Офіцер бригади "Буревій" НГУ Віталій Марків, знаходячись на Лиманському напрямку фронту розповів про майбутнє Росії. Він вважає, що її розпаду не буде.

Про це Марків сказав в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

Чому Росія не розпадеться

Марків сказав, що світ не готовий до розпаду Росії через ризик неконтрольованого розподілу ядерного потенціалу. Він підкреслює, що Росія складається з різних національностей, кожна з яких має свою ідентичність, і розпад країни може призвести до серйозних наслідків.

"Світу не потрібна неконтрольова Росія, яка розбита на декілька племен. Це країна, яка зібрана з різних національностей і кожна має власну ідентичність", — сказав Марків.

На його думку, при розпаді країни-агресорки всі ці племена заявлять на власну ідентичність і заявлять про вихід зі складу.

"Варто додати, що тоді весь ядерний потенціал буде поширений не в одних руках, а це може дійсно бути апокаліпсисом. Тому треба розуміти, що ніхто не дозволить Росії розпастися. Можливо, щось замінити в самій структурі, аби потім можливо їх роззброїти — так. Поки в Росії є ядерна зброя її не будуть розвалювати", — сказав Марків.

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