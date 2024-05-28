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Офіцер Нацгвардії відповів, чому ніхто не дозволить Росії розпастися

Офіцер Нацгвардії відповів, чому ніхто не дозволить Росії розпастися

28 травня 2024 р. 10:43

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08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

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07:45 Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

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06:42 Кисельов пояснив, чому на саміті у Швейцарії будуть обговорювати лише декілька пунктів Формули миру

27 травня 2024
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23:56 Що треба для відстрочки та які графіки відключення світла будуть влітку — головні новини 27 травня

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18:02 Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

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12:48 Братчук прокоментував чи стабілізувалася лінія фронту на Харківщині

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08:03 Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

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Офіцер бригади "Буревій" НГУ Віталій Марків, знаходячись на Лиманському напрямку фронту розповів про майбутнє Росії. Він вважає, що її розпаду не буде.

Про це Марків сказав в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE

Чому Росія не розпадеться

Марків сказав, що світ не готовий до розпаду Росії через ризик неконтрольованого розподілу ядерного потенціалу. Він підкреслює, що Росія складається з різних національностей, кожна з яких має свою ідентичність, і розпад країни може призвести до серйозних наслідків.

"Світу не потрібна неконтрольова Росія, яка розбита на декілька племен. Це країна, яка зібрана з різних національностей і кожна має власну ідентичність", — сказав Марків.

На його думку, при розпаді країни-агресорки всі ці племена заявлять на власну ідентичність і заявлять про вихід зі складу.

"Варто додати, що тоді весь ядерний потенціал буде поширений не в одних руках, а це може дійсно бути апокаліпсисом. Тому треба розуміти, що ніхто не дозволить Росії розпастися. Можливо, щось замінити в самій структурі, аби потім можливо їх роззброїти — так. Поки в Росії є ядерна зброя її не будуть розвалювати", — сказав Марків.

Нагадаємо, військовий Назаренко заявив, чому окупанти попри старання не можуть досягти успіху на фронті.

Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко "Сонечко" розповів, що потрібно робити українцям для перемоги у війні. 

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11:05 ДБР у Львові проводило обшуки у військовому коледжі — у чому підозрюють

10:55 Жителі центральних вулиць Одеси залишились без води до вечора — хто саме

10:47 Бельгія передасть Україні 30 літаків F-16 — коли чекати на винищувачі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:44 Школярі можуть залишитись без підручників після ракетної атаки по друкарні у Харкові

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