Офицер Нацгвардии ответил, почему никто не позволит России распасться

Офицер бригады "Буревий" НГУ Виталий Маркив, находясь на Лиманском направлении фронта, рассказал о будущем России. Он считает, что ее распада не будет.

Об этом Маркив сказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Почему Россия не распадется

Маркив сказал, что мир не готов к распаду России из-за риска неконтролируемого распределения ядерного потенциала. Он подчеркивает, что Россия состоит из разных национальностей, каждая из которых имеет свою идентичность, и распад страны может привести к серьезным последствиям.

"Миру не нужна неконтролируемая Россия, которая разбита на несколько племен. Это страна, которая собрана из разных национальностей и каждая имеет собственную идентичность", — сказал Маркив.

По его мнению, при распаде страны-агрессора все эти племена заявят на собственную идентичность и заявят о выходе из состава.

"Следует добавить, что тогда весь ядерный потенциал будет распространен не в одних руках, а это может действительно быть апокалипсисом. Поэтому надо понимать, что никто не позволит России распасться. Возможно, что-то заменить в самой структуре, чтобы потом можно их разоружить — да. Пока у России есть ядерное оружие его не будут разваливать", — сказал Маркив.

Напомним, офицер артиллерии 4-ой бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко "Солнышко" рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне.

Также военный Назаренко заявил, почему оккупанты, несмотря на старания, не могут добиться успеха на фронте.