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Офицер Нацгвардии ответил, почему никто не позволит России распасться

Офицер Нацгвардии ответил, почему никто не позволит России распасться

28 мая 2024 г. 10:43

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08:00 Выключение света, защита западными ПВО и визит Зеленского в Испанию — эфир Ранок.LIVE

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07:45 Военный рассказал о роли дронов в современной войне

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06:42 Киселев объяснил, почему на саммите в Швейцарии будут обсуждать всего несколько пунктов Формулы мира

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23:56 Что нужно для отсрочки и какие графики отключения света будут летом — главные новости 27 мая

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18:02 Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

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12:48 Братчук прокомментировал, стабилизировалась ли линия фронта на Харьковщине

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08:03 Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

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Офицер бригады "Буревий" НГУ Виталий Маркив, находясь на Лиманском направлении фронта, рассказал о будущем России. Он считает, что ее распада не будет.

Об этом Маркив сказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Почему Россия не распадется

Маркив сказал, что мир не готов к распаду России из-за риска неконтролируемого распределения ядерного потенциала. Он подчеркивает, что Россия состоит из разных национальностей, каждая из которых имеет свою идентичность, и распад страны может привести к серьезным последствиям.

"Миру не нужна неконтролируемая Россия, которая разбита на несколько племен. Это страна, которая собрана из разных национальностей и каждая имеет собственную идентичность", — сказал Маркив.

По его мнению, при распаде страны-агрессора все эти племена заявят на собственную идентичность и заявят о выходе из состава.

"Следует добавить, что тогда весь ядерный потенциал будет распространен не в одних руках, а это может действительно быть апокалипсисом. Поэтому надо понимать, что никто не позволит России распасться. Возможно, что-то заменить в самой структуре, чтобы потом можно их разоружить — да. Пока у России есть ядерное оружие его не будут разваливать", — сказал Маркив.

Напомним, офицер артиллерии 4-ой бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко "Солнышко" рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне.

Также военный Назаренко заявил, почему оккупанты, несмотря на старания, не могут добиться успеха на фронте.

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11:13 В Харькове без тендера выбрали подрядчика для обустройства территорий за более чем 4 млн грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:08 Юрист рассказала, при каком условии нужно обновить данные непосредственно в ТЦК

11:05 ГБР во Львове проводило обыски в военном колледже — в чем подозревают

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07:45 Военный рассказал о роли дронов в современной войне

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06:42 Киселев объяснил, почему на саммите в Швейцарии будут обсуждать всего несколько пунктов Формулы мира

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18:02 Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

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12:48 Братчук прокомментировал, стабилизировалась ли линия фронта на Харьковщине

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08:03 Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

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