Наступ РФ у травні та чого очікувати після інавгурації Путіна — ефір Новини.LIVE

Полковник Збройних сил України в запасі, військовий експерт Роман Світан став гостем студії Вечір.LIVE. З ведучою каналу Новини.LIVE Діною Бернацькою обговорили допомогу Україні, інавгурацію Путіна та наступ російських загарбників у червні.

Подивитися ефір можна о 20:15 за посиланням.

Про що ефір

Полковник ЗСУ, військовий експерт Роман Світан про перспективи допомоги Україні. Також він прокоментував інавгурацію російського диктатора Путіна та розповів чого варто очікувати 9-го травня та чи відбудеться наступ російських загарбників у червні.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко переконаний, що відбити російський наступ, який ворог планує здійснити вже у травні, буде катастрофічно складно. Однак, без вчасного надходження військової допомоги США Україна навряд чи впорається.

Також цілком імовірно, що російські окупаційні війська наприкінці травня не розпочнуть новий наступ, а завершать нинішній. А до того вони спробують захопити максимально можливу територію для того, аби мати козирі на майбутніх переговорах.