Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України arrow
Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

18 квітня 2024 р. 12:34

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:34 Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

Text

12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

Text

10:08 У Чернігові зупинили рятувальну операцію на місці обстрілу — у ДСНС назвали причину

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

17 квітня 2024
Text

23:50Російський опозиціонер Невзоров зізнався за що отримав український паспорт

Text

21:30Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

Text

19:58 Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

Text

19:30Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

Text

12:34 Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

Text

12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

Text

10:08 У Чернігові зупинили рятувальну операцію на місці обстрілу — у ДСНС назвали причину

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

17 квітня 2024
Text

23:50 Російський опозиціонер Невзоров зізнався за що отримав український паспорт

Text

21:30 Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

Text

19:58 Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

Text

19:30 Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

Перший заступник Ради національної безпеки та оборони України 2008-2011 років Степан Гавриш відповів, чи підуть російські окупанти в наступ. Він також розповів про оборону України.

Про це Степан Гавриш говорив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 18 квітня.

Наступ російських окупантів

"Говорити про те, що цей наступ Росії може бути 100% я б не взявся, але вони дійсно готують широкомасштабний наступ", — зазначив Гавриш.

За його словами, також є проблема пов'язана з тим, що Росія до цього часу не проводить широкої мобілізації. До того ж у країни-агресора немає достатньої кількості ресурсів, аби забезпечити створення декілька потужних армій.

"Впевненості в тому, що Росія готова до широкомасштабних дій немає. Скоріше за все вони будуть намагатися закріпити за собою території, які вона вже "включила" в склад території РФ і в цьому плані бачимо ці жорстокі бої в напрямку Часового Яру та інших напрямку, де Росія намагається захопити ці території", — розповів Гавриш.

Зміна стратегії оборони України

За словами Гавриша, наразі є інша головна проблема — зміна стратегії оборони України. 

"Президент говорив про можливість дати переходу до наступальних дій цього року у випадку отримання зброї, але я думаю, що йдеться про більш активну оборону та виснаження російських сил на території України", — додав він.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко переконаний, що відбити російський наступ, який ворог планує здійснити вже у травні, буде катастрофічно складно. Однак, без вчасного надходження військової допомоги США Україна навряд чи впорається. 

Також цілком імовірно, що російські окупаційні війська наприкінці травня не розпочнуть новий наступ, а завершать нинішній. А до того вони спробують захопити максимально можливу територію для того, аби мати козирі на майбутніх переговорах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:36 Удар по аеродрому в Джанкої — в ГУР розповіли про знищені цілі

Text

12:34 Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

12:31 Допомагав ухилянтам перетинати кордон — СБУ затримала посадовця Львівської міськради

12:23 Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є поранені

Text

12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:15 Новий випадок ботулізму в Одеській області — як вберегтися від захворювання

12:11 Артета заговорив про відставку після вильоту Арсенала з Ліги чемпіонів

12:01 У Харкові засудили охоронця, який передав окупантам дані про українських захисників

11:59 В ООН розповіли, скільки дітей було вбито в Газі з початку війни

11:55 Пропаганда РФ діє у всіх політичних групах ЄС — експрем'єр Польщі зробив заяву

12:36 Удар по аеродрому в Джанкої — в ГУР розповіли про знищені цілі

12:31 Допомагав ухилянтам перетинати кордон — СБУ затримала посадовця Львівської міськради

12:23 Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є поранені

12:15 Новий випадок ботулізму в Одеській області — як вберегтися від захворювання

12:11 Артета заговорив про відставку після вильоту Арсенала з Ліги чемпіонів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:01 У Харкові засудили охоронця, який передав окупантам дані про українських захисників

11:59 В ООН розповіли, скільки дітей було вбито в Газі з початку війни

11:55 Пропаганда РФ діє у всіх політичних групах ЄС — експрем'єр Польщі зробив заяву

11:53 Українські Карпати замело снігом посеред квітня — температура впала нижче нуля

11:53 Один із популярних банків знизив комісію за зняття грошей за кордоном

Ексклюзив

06:00 Е-кабінету військовозобов'язаних бути, до чого готуватися — одеський юрист про нюанси

05:42 Що говорив Байден про підтримку України протягом повномасштабної війни

17 квітня 2024

19:22 Деревина з Чорнобиля може бути у вас вдома — шокуючі масштаби чорного бізнесу в заповіднику

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні у квітні

06:33 Новий наступ росіян — чи варто Києву і Харкову готуватися до штурму

05:08 Ціни на продукти у 2024 році — на скільки в Україні здорожчали овочі у квітні

16 квітня 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки ви отримаєте за 1 кг кольорових металів у квітні

06:21 Тіньовий ринок таксі, ухиляння від податків та загроза пасажирам — розслідування "Наша Справа"

05:42 Війна Ірану проти Ізраїлю — як цей конфлікт вплине на агресію Росії проти України

15 квітня 2024

22:51 Волонтер і дроновод — що відомо про Павла Петриченка, який загинув на Донбасі

Text

12:34 Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

Text

12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

Text

10:08 У Чернігові зупинили рятувальну операцію на місці обстрілу — у ДСНС назвали причину

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

17 квітня 2024
Text

23:50 Російський опозиціонер Невзоров зізнався за що отримав український паспорт

Text

21:30 Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

Text

19:58 Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

Text

19:30 Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні