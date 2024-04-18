Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

Перший заступник Ради національної безпеки та оборони України 2008-2011 років Степан Гавриш відповів, чи підуть російські окупанти в наступ. Він також розповів про оборону України.

Про це Степан Гавриш говорив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 18 квітня.

Наступ російських окупантів

"Говорити про те, що цей наступ Росії може бути 100% я б не взявся, але вони дійсно готують широкомасштабний наступ", — зазначив Гавриш.

За його словами, також є проблема пов'язана з тим, що Росія до цього часу не проводить широкої мобілізації. До того ж у країни-агресора немає достатньої кількості ресурсів, аби забезпечити створення декілька потужних армій.

"Впевненості в тому, що Росія готова до широкомасштабних дій немає. Скоріше за все вони будуть намагатися закріпити за собою території, які вона вже "включила" в склад території РФ і в цьому плані бачимо ці жорстокі бої в напрямку Часового Яру та інших напрямку, де Росія намагається захопити ці території", — розповів Гавриш.

Зміна стратегії оборони України

За словами Гавриша, наразі є інша головна проблема — зміна стратегії оборони України.

"Президент говорив про можливість дати переходу до наступальних дій цього року у випадку отримання зброї, але я думаю, що йдеться про більш активну оборону та виснаження російських сил на території України", — додав він.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко переконаний, що відбити російський наступ, який ворог планує здійснити вже у травні, буде катастрофічно складно. Однак, без вчасного надходження військової допомоги США Україна навряд чи впорається.

Також цілком імовірно, що російські окупаційні війська наприкінці травня не розпочнуть новий наступ, а завершать нинішній. А до того вони спробують захопити максимально можливу територію для того, аби мати козирі на майбутніх переговорах.