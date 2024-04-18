Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины arrow
Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

18 апреля 2024 г. 12:34

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

Text

12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

Text

10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

17 апреля 2024
Text

23:50Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

Text

21:30Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

Text

19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

Text

19:30Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

Text

12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

Text

12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

Text

10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

17 апреля 2024
Text

23:50 Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

Text

21:30 Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

Text

19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

Text

19:30 Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

Первый заместитель Совета национальной безопасности и обороны Украины 2008-2011 годов Степан Гавриш ответил, пойдут ли российские оккупанты в наступление. Он также рассказал об обороне Украины.

Об этом Степан Гавриш говорил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 18 апреля.

Наступление российских оккупантов

"Говорить о том, что это наступление России может быть 100%, я бы не взялся, но они действительно готовят широкомасштабное наступление", — отметил Гавриш.

По его словам, также есть проблема, связанная с тем, что Россия до сих пор не проводит широкой мобилизации. К тому же у страны-агрессора нет достаточного количества ресурсов, чтобы обеспечить несколько мощных армий.

"Уверенности в том, что Россия готова к широкомасштабным действиям нет. Скорее всего, они будут пытаться закрепить за собой территории, которые она уже "включила" в состав территории РФ и в этом плане видим эти жестокие бои в направлении Часового Яра и других направлений, где Россия пытается захватить эти территории", — рассказал Гавриш.

Изменение стратегии обороны Украины

По словам Гавриша, есть другая главная проблема — изменение стратегии обороны Украины.

"Президент говорил о возможности дать переход к наступательным действиям в этом году в случае получения оружия, но я думаю, что речь идет о более активной обороне и истощении российских сил на территории Украины", — добавил он.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко убежден, что отразить российское наступление, которое враг планирует осуществить уже в мае, будет катастрофически сложно. Однако без своевременного поступления военной помощи США Украина вряд ли справится.

Также вероятно, что российские оккупационные войска в конце мая не начнут новое наступление, а завершат нынешнее. К тому же они попытаются захватить максимально возможную территорию для того, чтобы иметь козыри на будущих переговорах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

13:08 Пограничники объявили сбор на ночные FPV-дроны — украинцев просят присоединиться

13:06 Во Львове столкнулись для машины — есть травмированные

12:59 Выплаты до 600 евро — какие суммы помощи получают беженцы в странах ЕС

12:58 Дуда встретился с Трампом — на приватном ужине говорили об Украине

12:48 Россия уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины, — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:45 Подводные ракетоносители на снаряженные армии оккупанта — Плетенчук рассказал об угрозе обстрелов

12:45 Беженцы в Чехии — сколько украинцев могут получить новый статус

12:36 Удар по аэродрому в Джанкое – в ГУР рассказали об уничтоженных целях

Text

12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

12:31 Помогал уклонистам пересекать границу — СБУ задержала чиновника Львовского горсовета

13:08 Пограничники объявили сбор на ночные FPV-дроны — украинцев просят присоединиться

13:06 Во Львове столкнулись для машины — есть травмированные

12:59 Выплаты до 600 евро — какие суммы помощи получают беженцы в странах ЕС

12:58 Дуда встретился с Трампом — на приватном ужине говорили об Украине

12:48 Россия уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины, — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:45 Подводные ракетоносители на снаряженные армии оккупанта — Плетенчук рассказал об угрозе обстрелов

12:45 Беженцы в Чехии — сколько украинцев могут получить новый статус

12:36 Удар по аэродрому в Джанкое – в ГУР рассказали об уничтоженных целях

12:31 Помогал уклонистам пересекать границу — СБУ задержала чиновника Львовского горсовета

12:23 Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, есть раненые

Эксклюзив

06:00 Е-кабинету военнообязанных быть, к чему готовиться — одесский юрист о нюансах

05:42 Что говорил Байден о поддержке Украины во время полномасштабной войны

17 апреля 2024

19:22 Древесина из Чернобыля может быть у вас дома — шокирующие масштабы черного бизнеса в заповеднике

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в апреле

06:33 Новое наступление россиян — стоит ли Киеву и Харькову готовиться к штурму

05:08 Цены на продукты в 2024 году — на сколько в Украине подорожали овощи в апреле

16 апреля 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько вы получите за 1 кг цветных металлов в апреле

06:21 Теневой рынок такси, уклонение от налогов и угроза пассажирам — расследование "Наша Справа"

05:42 Война Ирана против Израиля — как этот конфликт повлияет на агрессию России против Украины

15 апреля 2024

22:51 Волонтер и дроновод — что известно о Павле Петриченко, погибшем на Донбассе

Text

12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

Text

12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

Text

10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

17 апреля 2024
Text

23:50 Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

Text

21:30 Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

Text

19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

Text

19:30 Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине