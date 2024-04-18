Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

Первый заместитель Совета национальной безопасности и обороны Украины 2008-2011 годов Степан Гавриш ответил, пойдут ли российские оккупанты в наступление. Он также рассказал об обороне Украины.

Об этом Степан Гавриш говорил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 18 апреля.

Наступление российских оккупантов

"Говорить о том, что это наступление России может быть 100%, я бы не взялся, но они действительно готовят широкомасштабное наступление", — отметил Гавриш.

По его словам, также есть проблема, связанная с тем, что Россия до сих пор не проводит широкой мобилизации. К тому же у страны-агрессора нет достаточного количества ресурсов, чтобы обеспечить несколько мощных армий.

"Уверенности в том, что Россия готова к широкомасштабным действиям нет. Скорее всего, они будут пытаться закрепить за собой территории, которые она уже "включила" в состав территории РФ и в этом плане видим эти жестокие бои в направлении Часового Яра и других направлений, где Россия пытается захватить эти территории", — рассказал Гавриш.

Изменение стратегии обороны Украины

По словам Гавриша, есть другая главная проблема — изменение стратегии обороны Украины.

"Президент говорил о возможности дать переход к наступательным действиям в этом году в случае получения оружия, но я думаю, что речь идет о более активной обороне и истощении российских сил на территории Украины", — добавил он.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко убежден, что отразить российское наступление, которое враг планирует осуществить уже в мае, будет катастрофически сложно. Однако без своевременного поступления военной помощи США Украина вряд ли справится.

Также вероятно, что российские оккупационные войска в конце мая не начнут новое наступление, а завершат нынешнее. К тому же они попытаются захватить максимально возможную территорию для того, чтобы иметь козыри на будущих переговорах.