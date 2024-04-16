Чи вдасться Україні відбити наступ РФ без допомоги США — відповідь експерта

Генерал-лейтенант Ігор Романенко переконаний, що відбити російський наступ, який ворог планує здійснити вже у травні, буде катастрофічно складно. Однак, без вчасного надходження військової допомоги США Україна навряд чи впорається.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чи зможуть ЗСУ відбити наступ РФ

За словами Романенко, у випадку російського наступу ЗСУ теоретично зможуть утримати оборону, але дасться це важкими зусиллями у вигляді великої кількості жертв.

Експерт каже, що певна допомога від союзників таки надійде до того часу, але Україні доведеться спрямувати значні ресурси на внутрішнє виробництво озброєння, щоб мати можливість доукомплектувати бойові бригади.

"Тобто, буде важка робота на критичному рівні для забезпечення тієї оборони, про яку йдеться", — сказав Романенко.

Зрештою, він додав, що у будь-якому випадку співвідношення сил України, порівняно з противником, низьке. Тож, допомога США у цьому контексті надзвичайно важлива і без неї навряд чи вдасться досягти досягти результату.

Нагадаємо, в ISW пояснили, до чого може призвести відсутність допомоги від США.

За словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Демченка, наступні два тижні стануть вирішальними у цьому питанні.