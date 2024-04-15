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Україна може лишитися без фінансування США у цьому році, — нардеп

Україна може лишитися без фінансування США у цьому році, — нардеп

15 квітня 2024 р. 12:08

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12:08 Україна може лишитися без фінансування США у цьому році, — нардеп

Text

10:36 Політолог прокоментував ймовірність відповіді Ізраїлю для Ірану за масовані обстріли

Text

10:13 Експерт пояснив, чому Захід не захищає Україну як Ізраїль

Text

09:37 Атака Ірану на Ізраїль — політолог відповів, чи дійсно ЦАХАЛ збив усі дрони та ракети

Text

08:00 Головні новини України — ефір Новини.LIVE

14 квітня 2024
Text

20:30 Військовий жорстко прокоментував те, як проходить мобілізація в 2024 році

Text

19:30 Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї

Text

16:35 У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію Free Azov на підтримку військовополонених

Text

13:57 Берлінська пояснила, яких цілей треба досягти задля повної перемоги над РФ

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Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що у цьому році Україна може залишитися без допомоги Сполучених Штатів. За його словами, наступні два тижні стануть вирішальними у цьому питанні. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Фінансування США для України

За словами Демченка, зважаючи на сигнали партнерів, питання про фінансування для України має вирішитися цього або наступного тижня. 

"Якщо знову буде якийсь збій у цьому питанні, то можливо у цьому році ми залишимося зі своїми ресурсами без допомоги США", — сказав Демченко. 

Він додав, що завадити фінансовій допомозі може виборчий процес, коли Штати будуть зайняти своїми політичними питаннями. 

"Я допускаю такий варіант, якщо вони дійсно увійде в повноцінний виборчий режим, коли політичні події можуть захлиснути всі інші питання", — сказав Демченко. 

Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. Він вірить, що документ схвалять переважною більшістю голосів. 

Додамо, що Палата представників США має намір терміново розглянути законопроєкт про допомогу Ізраїлю на тлі нападу Ірану. Як повідомляють ЗМІ, можливо, йдеться про той самий документ, який передбачає й надання військової допомоги Україні.

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12:10 Колишній тренер Баварії привітав Баєр із чемпіонським титулом — що він сказав

12:03 В тимчасово окупованому Севастополі чути вибухи — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

11:59 Повітряна тривога в Україні — яким областям загрожує балістичний обстріл

11:41 Окупанти вдарили по Донеччині — є загиблі

11:39 Лунін мало не став причиною інфаркту в Анчелотті — українець знову помилився

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10:13 Експерт пояснив, чому Захід не захищає Україну як Ізраїль

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09:37 Атака Ірану на Ізраїль — політолог відповів, чи дійсно ЦАХАЛ збив усі дрони та ракети

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20:30 Військовий жорстко прокоментував те, як проходить мобілізація в 2024 році

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19:30 Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї

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00:54 Відповідь Ізраїлю на атаку буде неминучою і катастрофічною — ізраїльський журналіст для Новини.LIVE