Україна може лишитися без фінансування США у цьому році, — нардеп

Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що у цьому році Україна може залишитися без допомоги Сполучених Штатів. За його словами, наступні два тижні стануть вирішальними у цьому питанні.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Фінансування США для України

За словами Демченка, зважаючи на сигнали партнерів, питання про фінансування для України має вирішитися цього або наступного тижня.

"Якщо знову буде якийсь збій у цьому питанні, то можливо у цьому році ми залишимося зі своїми ресурсами без допомоги США", — сказав Демченко.

Він додав, що завадити фінансовій допомозі може виборчий процес, коли Штати будуть зайняти своїми політичними питаннями.

"Я допускаю такий варіант, якщо вони дійсно увійде в повноцінний виборчий режим, коли політичні події можуть захлиснути всі інші питання", — сказав Демченко.

Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. Він вірить, що документ схвалять переважною більшістю голосів.

Додамо, що Палата представників США має намір терміново розглянути законопроєкт про допомогу Ізраїлю на тлі нападу Ірану. Як повідомляють ЗМІ, можливо, йдеться про той самий документ, який передбачає й надання військової допомоги Україні.