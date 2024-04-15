Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что в этом году Украина может остаться без помощи Соединенных Штатов. По его словам, следующие две недели станут решающими в этом вопросе.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Финансирование США для Украины

По словам Демченко, учитывая сигналы партнеров, вопрос о финансировании для Украины должен решиться на этой или на следующей неделе.

"Если снова будет какой-то сбой в этом вопросе, то, возможно, в этом году мы останемся со своими ресурсами без помощи США", — сказал Демченко.

Он добавил, что помешать финансовой помощи может избирательный процесс, когда Штаты будут занять своими политическими вопросами.

"Я допускаю такой вариант, если они действительно войдет в полноценный избирательный режим, когда политические события могут захлестнуть все остальные вопросы", — сказал Демченко.

Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе. Он верит, что документ будет одобрен подавляющим большинством голосов.

Напомним, что Палата представителей США намерена срочно рассмотреть законопроект о помощи Израилю на фоне нападения Ирана. Как сообщают СМИ, возможно, речь идет о том же документе, который предусматривает и оказание военной помощи Украине.