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Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

15 апреля 2024 г. 12:08

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12:08 Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

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00:54 Ответ Израиля на атаку будет неизбежен и катастрофичен — израильский журналист для Новини.LIVE

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12:08 Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

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10:36 Политолог прокомментировал возможность ответа Израиля для Ирана за массированные обстрелы

Text

10:13 Эксперт объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль

Text

09:37 Атака Ирана на Израиль — политолог ответил, действительно ли ЦАХАЛ сбил все дроны и ракеты

Text

08:00 Главные новости Украины — эфир Новини.LIVE

14 апреля 2024
Text

20:30 Военный жестко прокомментировал то, как проходит мобилизация в 2024 году

Text

19:30 Берлинская заявила, что каждый должен уметь собрать FPV-дрон для защиты себя и своей семьи

Text

16:35 В Киеве небезразличные граждане вышли на акцию Free Azov в поддержку военнопленных

Text

13:57 Берлинская объяснила, каких целей нужно достичь для полной победы над РФ

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00:54 Ответ Израиля на атаку будет неизбежен и катастрофичен — израильский журналист для Новини.LIVE

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что в этом году Украина может остаться без помощи Соединенных Штатов. По его словам, следующие две недели станут решающими в этом вопросе.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Финансирование США для Украины

По словам Демченко, учитывая сигналы партнеров, вопрос о финансировании для Украины должен решиться на этой или на следующей неделе.

"Если снова будет какой-то сбой в этом вопросе, то, возможно, в этом году мы останемся со своими ресурсами без помощи США", — сказал Демченко.

Он добавил, что помешать финансовой помощи может избирательный процесс, когда Штаты будут занять своими политическими вопросами.

"Я допускаю такой вариант, если они действительно войдет в полноценный избирательный режим, когда политические события могут захлестнуть все остальные вопросы", — сказал Демченко.

Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе. Он верит, что документ будет одобрен подавляющим большинством голосов.

Напомним, что Палата представителей США намерена срочно рассмотреть законопроект о помощи Израилю на фоне нападения Ирана. Как сообщают СМИ, возможно, речь идет о том же документе, который предусматривает и оказание военной помощи Украине.

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13:06 Кабмин освободил часть украинцев от уплаты налогов — кого коснулось

13:06 ​​​​​​​Макрон рассказал, справедливо ли наказали Россию на Олимпийских играх в Париже

13:04 В СтратКоме показали, как военные из HIMARS уничтожили российский "Бук"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:50 Требовали выйти из авто и пересесть в автобус, чтобы поехать в ТЦК — подробности скандала

12:42 РФ и Китай торгуют медью под видом металлолома, чтобы избежать санкций, — Reuters

12:25 Ответ Ирану за нападение на Израиль — в ЦАХАЛ сделали заявление

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Text

10:13 Эксперт объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль

Text

09:37 Атака Ирана на Израиль — политолог ответил, действительно ли ЦАХАЛ сбил все дроны и ракеты

Text

08:00 Главные новости Украины — эфир Новини.LIVE

14 апреля 2024
Text

20:30 Военный жестко прокомментировал то, как проходит мобилизация в 2024 году

Text

19:30 Берлинская заявила, что каждый должен уметь собрать FPV-дрон для защиты себя и своей семьи

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16:35 В Киеве небезразличные граждане вышли на акцию Free Azov в поддержку военнопленных

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13:57 Берлинская объяснила, каких целей нужно достичь для полной победы над РФ

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00:54 Ответ Израиля на атаку будет неизбежен и катастрофичен — израильский журналист для Новини.LIVE