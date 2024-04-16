Удастся ли Украине отразить наступление РФ без помощи США — ответ эксперта

Генерал-лейтенант Игорь Романенко убежден, что отбить российское наступление, которое враг планирует осуществить уже в мае, будет катастрофически сложно. Однако без своевременного поступления военной помощи США Украина вряд ли справится.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Смогут ли ВСУ отразить наступление РФ

По словам Романенко, в случае российского наступления ВСУ теоретически смогут удержать оборону, но это дастся тяжелыми усилими в виде большого количества жертв.

Эксперт говорит, что определенная помощь от союзников поступит к тому времени, но Украине придется направить значительные ресурсы на внутреннее производство вооружения, чтобы иметь возможность доукомплектовать боевые бригады.

"То есть будет тяжелая работа на критическом уровне для обеспечения той обороны, о которой идет речь", — сказал Романенко.

В конце концов он добавил, что в любом случае соотношение сил Украины по сравнению с противником низкое. Поэтому помощь США в этом контексте чрезвычайно важна и без нее вряд ли удастся достичь результата.

Напомним, в ISW объяснили, к чему может привести отсутствие пособия от США.

По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Демченко, следующие две недели станут решающими в этом вопросе.