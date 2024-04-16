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Удастся ли Украине отразить наступление РФ без помощи США — ответ эксперта

Удастся ли Украине отразить наступление РФ без помощи США — ответ эксперта

16 апреля 2024 г. 15:24

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15:24 Удастся ли Украине отразить наступление РФ без помощи США — ответ эксперта

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15:15 Экс-нардеп рассказал, получит ли Украина помощь от США

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09:03 Новая группировка РФ "Север" на Харьковском направлении — эксперт назвал планы Кремля

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08:00 Украина готовится к наступлению РФ летом — эфир Новини.LIVE

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15:24 Удастся ли Украине отразить наступление РФ без помощи США — ответ эксперта

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15:15 Экс-нардеп рассказал, получит ли Украина помощь от США

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14:09 Кого должны бронировать от мобилизации в первую очередь — мнение военного

Text

13:55 Военный эксперт заявил, что 90% бойцов ВСУ погибают от потери крови

Text

13:39 Что не так с демобилизацией и как ее улучшить – ответ эксперта

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13:27 Соболев рассказал, какие ключевые вопросы рассмотрят на Саммите мира в Швейцарии

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12:07 Нардеп заявил, что после подписания закона о мобилизации в него следует вносить правки

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11:43 Могут не доехать до фронта — политолог раскритиковал решение об изъятии авто у уклонистов

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09:03 Новая группировка РФ "Север" на Харьковском направлении — эксперт назвал планы Кремля

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08:00 Украина готовится к наступлению РФ летом — эфир Новини.LIVE

Генерал-лейтенант Игорь Романенко убежден, что отбить российское наступление, которое враг планирует осуществить уже в мае, будет катастрофически сложно. Однако без своевременного поступления военной помощи США Украина вряд ли справится.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Смогут ли ВСУ отразить наступление РФ

По словам Романенко, в случае российского наступления ВСУ теоретически смогут удержать оборону, но это дастся тяжелыми усилими в виде большого количества жертв.

Эксперт говорит, что определенная помощь от союзников поступит к тому времени, но Украине придется направить значительные ресурсы на внутреннее производство вооружения, чтобы иметь возможность доукомплектовать боевые бригады.

"То есть будет тяжелая работа на критическом уровне для обеспечения той обороны, о которой идет речь", — сказал Романенко.

В конце концов он добавил, что в любом случае соотношение сил Украины по сравнению с противником низкое. Поэтому помощь США в этом контексте чрезвычайно важна и без нее вряд ли удастся достичь результата.

Напомним, в ISW объяснили, к чему может привести отсутствие пособия от США.

По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Демченко, следующие две недели станут решающими в этом вопросе.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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