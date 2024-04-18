Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE arrow
Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

18 апреля 2024 г. 20:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:43 Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

Text

20:15 Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

Text

18:55Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

Text

16:16Военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ

Text

14:50 В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

Text

13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

Text

12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

Text

12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

Text

10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

Text

20:43 Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

Text

20:15 Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

Text

18:55 Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

Text

16:16 Военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ

Text

14:50 В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

Text

13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

Text

12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

Text

12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

Text

10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

Полковник Вооруженных сил Украины в запасе военный эксперт Роман Свитан стал гостем студии Вечер.LIVE. С ведущей канала Новини.LIVE Диной Бернацкой обсудили помощь Украине, инаугурацию Путина и наступление российских захватчиков в июне.

Посмотреть эфир можно в 20:15 по ссылке.

О чем эфир

Полковник ВСУ, военный эксперт Роман Свитан о перспективах помощи Украине. Также он прокомментировал инаугурацию российского диктатора Путина и рассказал, чего следует ожидать 9 мая и состоится ли наступление российских захватчиков в июне.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко убежден, что отразить российское наступление, которое враг планирует осуществить уже в мае, будет катастрофически сложно. Однако без своевременного поступления военной помощи США Украина вряд ли справится.

Также вероятно, что российские оккупационные войска в конце мая не начнут новое наступление, а завершат нынешнее. К тому же они попытаются захватить максимально возможную территорию для того, чтобы иметь козыри на будущих переговорах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

20:43 Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

20:24 В Киевской области вблизи Гостомеля произошло масштабное ДТП

Text

20:15 Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

20:03 МИД Украины прокомментировало принятие законопроекта об "иноагентах" в Грузии

20:00 Найден метод, как вернуть военнообязанных из-за границы в Украину — эксперт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:59 В Харьковской области взорвался трубопровод — что известно

19:52 В Польше некому собирать клубнику из-за мобилизации в Украине — детали

19:47 Генерал Витюк снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута", — СМИ

19:46 Бывшие военнопленные могут рассчитывать на демобилизацию

19:32 В рейтинг лучших университетов мира вошли 11 украинских ВУЗов

20:24 В Киевской области вблизи Гостомеля произошло масштабное ДТП

20:03 МИД Украины прокомментировало принятие законопроекта об "иноагентах" в Грузии

20:00 Найден метод, как вернуть военнообязанных из-за границы в Украину — эксперт

19:59 В Харьковской области взорвался трубопровод — что известно

19:52 В Польше некому собирать клубнику из-за мобилизации в Украине — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:47 Генерал Витюк снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута", — СМИ

19:46 Бывшие военнопленные могут рассчитывать на демобилизацию

19:32 В рейтинг лучших университетов мира вошли 11 украинских ВУЗов

19:27 Уклонистов оставят без паспортов — что действительно ждет украинцев за границей

19:23 Двое подростков на Закарпатье помогали уклонистам незаконно пересечь границу

Эксклюзив

19:00 Известно, когда стартует курортный сезон в Одессе — остались считанные дни

Эксклюзив

06:00 Е-кабинету военнообязанных быть, к чему готовиться — одесский юрист о нюансах

05:42 Что говорил Байден о поддержке Украины во время полномасштабной войны

17 апреля 2024

19:22 Древесина из Чернобыля может быть у вас дома — шокирующие масштабы черного бизнеса в заповеднике

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в апреле

06:33 Новое наступление россиян — стоит ли Киеву и Харькову готовиться к штурму

05:08 Цены на продукты в 2024 году — на сколько в Украине подорожали овощи в апреле

16 апреля 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько вы получите за 1 кг цветных металлов в апреле

06:21 Теневой рынок такси, уклонение от налогов и угроза пассажирам — расследование "Наша Справа"

05:42 Война Ирана против Израиля — как этот конфликт повлияет на агрессию России против Украины

Text

20:43 Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

Text

20:15 Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

Text

18:55 Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

Text

16:16 Военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ

Text

14:50 В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

Text

13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

Text

12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

Text

12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

Text

10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину