Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

Полковник Вооруженных сил Украины в запасе военный эксперт Роман Свитан стал гостем студии Вечер.LIVE. С ведущей канала Новини.LIVE Диной Бернацкой обсудили помощь Украине, инаугурацию Путина и наступление российских захватчиков в июне.

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О чем эфир

Полковник ВСУ, военный эксперт Роман Свитан о перспективах помощи Украине. Также он прокомментировал инаугурацию российского диктатора Путина и рассказал, чего следует ожидать 9 мая и состоится ли наступление российских захватчиков в июне.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко убежден, что отразить российское наступление, которое враг планирует осуществить уже в мае, будет катастрофически сложно. Однако без своевременного поступления военной помощи США Украина вряд ли справится.

Также вероятно, что российские оккупационные войска в конце мая не начнут новое наступление, а завершат нынешнее. К тому же они попытаются захватить максимально возможную территорию для того, чтобы иметь козыри на будущих переговорах.