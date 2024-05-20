Як відбувається евакуація з прифронтових територій — кореспондентка Новини.LIVE

Організація СХІД SOS займається евакуацією цивільних українців з прифронтових територій Донецької області. Їх автомобіль спеціально обладнаний для лежачих людей, а заявку на виїзд можна подати за телефоном.

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Христина Луцик, яка побувала на місці.

Евакуація з Донеччини

Кореспондентка розповіла, що волонтери на автомобілі вивозять людей з прифронтових територій за попередніми заявками — спочатку на залізничний вокзал Покровська, звідти вже евакуйовують потягами.

Вона поділилася, що за один день разом з організацією вони вивезли трьох людей — двох лежачих жінок та одну жінку поважного віку, яка народилася й виросла у міст Очеретяне, звідки евакуювалася на більш безпечну територію Донеччини.

За словами журналістки, у цьому автомобілі є спеціально облаштовані місця для лежачих людей. Місцева влада та волонтери кажуть, що найважливіший крок — це вчасно евакуюватися, адже росіяни цинічно цілять по житловій інфраструктурі.

Процедура звернення для евакуації є простою: телефонуєте за номером 0 800 332 614, залишаєте заявку, після чого за вами приїжджають представники організації. Потім волонтери розселяють людей в тимчасові помешкання або відправляють до рідних.

Раніше очільник Чугуївської РВА Сергій Лободенко розповів, що з Вовчанська та інших прикордонник населених пунктів евакуйовують місцевих. Наразі вдалося вивезти понад 2500 людей.

Також ми писали, що на Сумщині інтенсивність обстрілів дещо зменшилась, але росіяни не перестають використовувати артилерію та РСЗВ.