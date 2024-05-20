Как происходит эвакуация с прифронтовых территорий — корреспондент Новини.LIVE

Организация СХІД SOS занимается эвакуацией гражданских украинцев с прифронтовых территорий Донецкой области. Их автомобиль специально оборудован для лежачих людей, а заявку на выезд можно подать по телефону.

Об этом рассказала корреспондентка Новини.LIVE побывавшая на месте Кристина Луцик.

Эвакуация из Донеччины

Корреспондент рассказала, что волонтеры на автомобиле вывозят людей с прифронтовых территорий по предварительным заявкам — сначала на железнодорожный вокзал Покровска, а оттуда уже эвакуируют поездами.

Она поделилась, что за один день вместе с организацией они вывезли трех человек — двух лежачих женщин и одну пожилую женщину, которая родилась и выросла в Очеретяном, откуда эвакуировалась на более безопасную территорию Донбасса.

По словам журналистки, в этом автомобиле есть специально оборудованные места для лежачих людей. Местные власти и волонтеры говорят, что самый важный шаг — это своевременно эвакуироваться, ведь россияне цинично целятся по жилищной инфраструктуре.

Процедура обращения для эвакуации проста: звоните по номеру 0 800 332 614, оставляете заявку, после чего за вами приезжают представители организации. Затем волонтеры расселяют людей во временное жилье или отправляют к родным.

Ранее глава Чугуевской РВА Сергей Лободенко рассказал, что из Волчанска и других пограничников населенных пунктов эвакуируют местных. В настоящее время удалось вывезти более 2500 человек.

Также мы писали, что в Сумской области интенсивность обстрелов несколько уменьшилась, но россияне не перестают использовать артиллерию и РСЗО.