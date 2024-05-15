Росіяни наступають на Сумщину — голова Білопільської громади розповів про евакуацію та обстріли

У Білопільській громаді на Сумщині нині ситуація залишається напруженою через російські обстріли. Частину жителів вже вдалось евакуювати.

Про це розповів голова Білопільської громади Юрій Зарко в ефірі "Ранок.LIVE" в середу, 15 травня.

Обстріли Сумщини та евакуація з регіону

Зарко розповів, що інтенсивність обстрілів дещо зменшилась, але росіяни не перестають використовувати артилерію та РСЗВ.

"Гради прилітали на околиці Білопілля, але люди залишилися живі, і пошкодження, слава Богу, мінімальні. Зараз триває евакуація, яка також охоплює сусіднє місто Ворожба. Вчора було відправлено два перші автобуси з 26 людьми, загалом ми отримали 70 заявок. Цього тижня вивеземо всіх охочих", — повідомив голова Білопільської громади.

Посадовець також заявив, що немає зараз активних обстрілів, які використовують окупанти перед штурмом на лініїї фронту.

"Ми розуміємо, чого очікувати в майбутньому і маємо певні алгоритми дій, враховуючи, що більшість людей вже виїхали", — додав Зарко.

Також він підкреслив, що у місті працює поліція та інші спецслужби, які охороняють правопорядок.

Нагадаємо, на Сумщині влада повідомила про евакуацію громадян із населених пунктів, де очікується наступ військ Росії.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що фіксують нарощування присутності військ РФ на кордоні із Сумщиною.