Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Росіяни наступають на Сумщину — голова Білопільської громади розповів про евакуацію та обстріли arrow
Росіяни наступають на Сумщину — голова Білопільської громади розповів про евакуацію та обстріли

Росіяни наступають на Сумщину — голова Білопільської громади розповів про евакуацію та обстріли

15 травня 2024 р. 11:09

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

14 травня 2024
Text

19:14Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

Text

17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

Text

14:40 Росіяни перед наступом здійснюють атаку отруйними газами, — Козінчук

Text

13:32 Гаврилечко назвав головну проблему у питанні зведення фортифікацій

Text

13:23 Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:20 Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

Text

10:09 Демченко розкритикував законопроєкт про оприлюднення місцезнаходження родичів посадовців

Text

07:59 Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

13 травня 2024
Text

22:57Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра

Text

08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

14 травня 2024
Text

19:14 Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

Text

17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

Text

14:40 Росіяни перед наступом здійснюють атаку отруйними газами, — Козінчук

Text

13:32 Гаврилечко назвав головну проблему у питанні зведення фортифікацій

Text

13:23 Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:20 Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

Text

10:09 Демченко розкритикував законопроєкт про оприлюднення місцезнаходження родичів посадовців

Text

07:59 Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

13 травня 2024
Text

22:57 Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра

У Білопільській громаді на Сумщині нині ситуація залишається напруженою через російські обстріли. Частину жителів вже вдалось евакуювати.

Про це розповів голова Білопільської громади Юрій Зарко в ефірі "Ранок.LIVE" в середу, 15 травня.

Обстріли Сумщини та евакуація з регіону

Зарко розповів, що інтенсивність обстрілів дещо зменшилась, але росіяни не перестають використовувати артилерію та РСЗВ.

"Гради прилітали на околиці Білопілля, але люди залишилися живі, і пошкодження, слава Богу, мінімальні. Зараз триває евакуація, яка також охоплює сусіднє місто Ворожба. Вчора було відправлено два перші автобуси з 26 людьми, загалом ми отримали 70 заявок. Цього тижня вивеземо всіх охочих", — повідомив голова Білопільської громади.

Посадовець також заявив, що немає зараз активних обстрілів, які використовують окупанти перед штурмом на лініїї фронту.

"Ми розуміємо, чого очікувати в майбутньому і маємо певні алгоритми дій, враховуючи, що більшість людей вже виїхали", — додав Зарко.

Також він підкреслив, що у місті працює поліція та інші спецслужби, які охороняють правопорядок. 

Нагадаємо, на Сумщині влада повідомила про евакуацію громадян із населених пунктів, де очікується наступ військ Росії. 

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що фіксують нарощування присутності військ РФ на кордоні із Сумщиною. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:21 Блокування рахунків для чоловіків — як можна буде розпоряджатися своїми коштами

11:20 Деякі жителі Одеси залишились без води сьогодні — хто саме

11:12 ПриватБанк готує чергові зміни для клієнтів — деталі нової програми

10:55 Стати прокурором за 30 тисяч доларів — в Одесі затримали шахраїв

10:53 Бойові дії на Харківщині тривають — в ОВА розповіли, скільки людей ще евакуювали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:48 Світло подорожчає — тарифи можуть зрости до 5 грн за кіловат

10:35 Підтримка у скрутний момент — мешканці Харківщини знайдуть прихисток в Одесі

10:33 Держенергонагляд виступає за перегляд тарифу на електрику — які загрози

10:32 Вночі у Ростові на нафтобазі було чутно вибухи — що відомо

10:18 Енергетики пояснили, чому в Києві застосовувались екстрені відключення

11:21 Блокування рахунків для чоловіків — як можна буде розпоряджатися своїми коштами

11:20 Деякі жителі Одеси залишились без води сьогодні — хто саме

11:12 ПриватБанк готує чергові зміни для клієнтів — деталі нової програми

10:55 Стати прокурором за 30 тисяч доларів — в Одесі затримали шахраїв

10:53 Бойові дії на Харківщині тривають — в ОВА розповіли, скільки людей ще евакуювали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:48 Світло подорожчає — тарифи можуть зрости до 5 грн за кіловат

10:35 Підтримка у скрутний момент — мешканці Харківщини знайдуть прихисток в Одесі

10:33 Держенергонагляд виступає за перегляд тарифу на електрику — які загрози

10:32 Вночі у Ростові на нафтобазі було чутно вибухи — що відомо

10:18 Енергетики пояснили, чому в Києві застосовувались екстрені відключення

05:57 "ВПК-Урал" — які російські бронемашини ЗСУ знищують на війні

14 травня 2024

06:40 Скільки коштує чормет у травні — ціни 1 кг брухту в Україні

05:56 Шойгу змінив Бєлоусов — як це вплине на війну в Україні

13 травня 2024

16:00 Чи готові одесити захищати своє місто — опитування

12:10 Російському "Газпрому" пророкують велике падіння — чому компанія буде й далі втрачати гроші

05:57 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінились ціни на житло у травні

Новина з відео

05:46 Нові правила купівлі валюти в Україні — що змінилося та який вплив буде на курс долара

04:48 Що можна задарма забрати на OLX ​​​​​​​— ТОП найдивніших речей, які українці віддають безкоштовно

12 травня 2024

05:56 87% ефективності — як ЗСУ навчилися збивати Х-101

05:09 Євробачення-2024: падіння, злети та скандали — Новини.LIVE з місця подій

Text

08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

14 травня 2024
Text

19:14 Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

Text

17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

Text

14:40 Росіяни перед наступом здійснюють атаку отруйними газами, — Козінчук

Text

13:32 Гаврилечко назвав головну проблему у питанні зведення фортифікацій

Text

13:23 Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:20 Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

Text

10:09 Демченко розкритикував законопроєкт про оприлюднення місцезнаходження родичів посадовців

Text

07:59 Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

13 травня 2024
Text

22:57 Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра