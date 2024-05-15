Россияне наступают на Сумщину — глава Белопольского общества рассказал об эвакуации и обстрелах

В Белопольской общине на Сумщине сейчас ситуация остается напряженной из-за российских обстрелов. Часть жителей уже удалось эвакуировать.

Об этом рассказал глава Белопольской общины Юрий Зарко в эфире " Ранок.LIVE " в среду, 15 мая.

Обстрелы Сумской области и эвакуация из региона

Зарко рассказал, что интенсивность обстрелов несколько уменьшилась, но россияне не перестают использовать артиллерию и РСЗО.

"Грады прилетали на окраине Белополья, но люди остались живы, и повреждения, слава Богу, минимальны. Сейчас идет эвакуация, которая также охватывает соседний город Ворожба. Вчера были отправлены два первых автобуса с 26 людьми, в общей сложности мы получили 70 заявок. всех желающих", — сообщил председатель Белопольской общины.

Чиновник также заявил, что нет сейчас активных обстрелов, которые используют оккупанты перед штурмом на линии фронта.

"Мы понимаем, чего ожидать в будущем и имеем определенные алгоритмы действий, учитывая, что большинство людей уже уехали", — добавил Зарко.

Также он подчеркнул, что в городе работает полиция и другие охраняющие правопорядок спецслужбы.

Напомним, в Сумской области власти сообщили об эвакуации граждан из населенных пунктов, где ожидается наступление войск России.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что фиксируют наращивание присутствия войск РФ на границе с Сумщиной.