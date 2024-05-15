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Россияне наступают на Сумщину — глава Белопольского общества рассказал об эвакуации и обстрелах

Россияне наступают на Сумщину — глава Белопольского общества рассказал об эвакуации и обстрелах

15 мая 2024 г. 11:09

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19:14 Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

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17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

Text

14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

Text

13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

Text

13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

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10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

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В Белопольской общине на Сумщине сейчас ситуация остается напряженной из-за российских обстрелов. Часть жителей уже удалось эвакуировать.

Об этом рассказал глава Белопольской общины Юрий Зарко в эфире " Ранок.LIVE " в среду, 15 мая.

Обстрелы Сумской области и эвакуация из региона

Зарко рассказал, что интенсивность обстрелов несколько уменьшилась, но россияне не перестают использовать артиллерию и РСЗО.

"Грады прилетали на окраине Белополья, но люди остались живы, и повреждения, слава Богу, минимальны. Сейчас идет эвакуация, которая также охватывает соседний город Ворожба. Вчера были отправлены два первых автобуса с 26 людьми, в общей сложности мы получили 70 заявок. всех желающих", — сообщил председатель Белопольской общины.

Чиновник также заявил, что нет сейчас активных обстрелов, которые используют оккупанты перед штурмом на линии фронта.

"Мы понимаем, чего ожидать в будущем и имеем определенные алгоритмы действий, учитывая, что большинство людей уже уехали", — добавил Зарко.

Также он подчеркнул, что в городе работает полиция и другие охраняющие правопорядок спецслужбы.

Напомним, в Сумской области власти сообщили об эвакуации граждан из населенных пунктов, где ожидается наступление войск России.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что фиксируют наращивание присутствия войск РФ на границе с Сумщиной.

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10:53 Боевые действия на Харьковщине продолжаются — в ОВА рассказали, сколько людей еще эвакуировали

10:48 Свет подорожает — тарифы могут вырасти до 5 грн за киловатт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:35 Поддержка в трудный момент — жители Харьковщины найдут убежище в Одессе

10:33 Госэнергонадзор выступает за пересмотр тарифа на электричество — какие угрозы

10:32 Ночью в Ростове на нефтебазе слышны взрывы — что известно

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19:14 Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

Text

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14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

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13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

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13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

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10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

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07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

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