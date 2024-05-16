Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

Наразі ситуація у Вовчанську та прикордонних із Росією населених пунктах Харківської області залишається складною. Звідти евакуйовують місцевих жителів, а ворог не перестає атакувати регіон і постійно обстрілює українську територію.

Про це повідомив очільник Чугуївської РВА Сергій Лободенко в ефірі Ранок.LIVE в четвер, 16 травня.

Обстріли Вовчанська та Харківської області

Як розповів Лободенко, саме зараз у самому Чугуєві евакуація не проводиться, людей вивозять із Вовчанська та із населених пунктів, які розташовані поблизу.

"Ми вже евакуювали більше 2,5 тисяч осіб, наразі евакуація продовжується", — розповів Лободенко.

На запитання журналістів про жителів міста Чугуїв, очільник ОВА відповів, що сьогодні там проживає більше 20 тисяч осіб.

Також він розказав, що людей після евакуації відвозять до Харкова, а потім у спеціальні гуртожитки. Це за умови, якщо у громадян немає родичів у регіоні, де можна поселитись.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Вовчанську Харківської області ситуація дуже складна. Росіяни зайняли майже всі вулиці.

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Наразі там тривають жорсткі бої.