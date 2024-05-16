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Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

16 травня 2024 р. 10:24

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10:24 Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

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10:24 Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

Text

09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

Text

08:00 Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

Text

01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

15 травня 2024
Text

21:30 Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

Text

18:03 Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

Text

17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

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14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Наразі ситуація у Вовчанську та прикордонних із Росією населених пунктах Харківської області залишається складною. Звідти евакуйовують місцевих жителів, а ворог не перестає атакувати регіон і постійно обстрілює українську територію.

Про це повідомив очільник  Чугуївської РВА Сергій Лободенко в ефірі Ранок.LIVE в четвер, 16 травня. 

Обстріли Вовчанська та Харківської області

Як розповів Лободенко, саме зараз у самому Чугуєві евакуація не проводиться, людей вивозять із Вовчанська та із населених пунктів, які розташовані поблизу.

"Ми вже евакуювали більше 2,5 тисяч осіб, наразі евакуація продовжується", — розповів Лободенко. 

На запитання журналістів про жителів міста Чугуїв, очільник ОВА відповів, що сьогодні там проживає більше 20 тисяч осіб.

Також він розказав, що людей після евакуації відвозять до Харкова, а потім у спеціальні гуртожитки. Це за умови, якщо у громадян немає родичів у регіоні, де можна поселитись. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Вовчанську Харківської області ситуація дуже складна. Росіяни зайняли майже всі вулиці.

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Наразі там тривають жорсткі бої.  

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10:51 Мінімальна пенсія в Україні — чому пенсіонери отримують різні виплати

10:50 В Одесі буде гучно — знайшли боєприпаси часів Другої світової війни

10:48 В Україні фіксують критичну ситуацію в енергомережі — відключилися три високовольтні лінії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:34 У Києві вводять аварійні відключення світла — у КМВА пояснили мету

10:33 Податки для працюючих пенсіонерів — скільки сплачують у 2024 році

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10:24 Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

Text

09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

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08:00 Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

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01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

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17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

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16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

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14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:04 Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів