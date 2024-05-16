Глава Чугуевской РГА назвал, сколько человек уже удалось эвакуировать из-под обстрелов

Пока ситуация в Волчанске и приграничных с Россией населенных пунктах Харьковской области остается сложной. Оттуда эвакуируют местных жителей, а враг не перестает атаковать регион и постоянно обстреливает украинскую территорию.

Об этом сообщил глава Чугуевского РВА Сергей Лободенко в эфире Ранок.LIVE в четверг, 16 мая.

Обстрелы Волчанска и Харьковской области

Как рассказал Лободенко, именно сейчас в самом Чугуеве эвакуация не проводится, людей вывозят из Волчанска и из находящихся поблизости населенных пунктов.

"Мы уже эвакуировали более 2,5 тысяч человек, сейчас эвакуация продолжается", — рассказал Лободенко.

На вопрос журналистов о жителях города Чугуев, глава ОВА ответил, что сегодня там проживает более 20 тысяч человек.

Также он рассказал, что людей после эвакуации увозят в Харьков, а затем в специальные общежития. Это при условии, что у граждан нет родственников в регионе, где можно поселиться.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волчанске Харьковской области ситуация очень сложная. Россияне заняли почти все улицы.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Пока там продолжаются жесткие бои.