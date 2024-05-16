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Глава Чугуевской РГА назвал, сколько человек уже удалось эвакуировать из-под обстрелов

Глава Чугуевской РГА назвал, сколько человек уже удалось эвакуировать из-под обстрелов

16 мая 2024 г. 10:24

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10:24 Глава Чугуевской РГА назвал, сколько человек уже удалось эвакуировать из-под обстрелов

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09:31 Обстрелы не утихают — в Чугуевской РВА рассказали о ситуации на севере Харьковщины

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08:00 Ситуация в Харьковской и Сумской областях, отключение света и покушение на Фицо — эфир Новини.LIVE

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21:30 Экстренные отключения света и рост цен на коммунальные услуги — Пендзин в эфире Вечір.LIVE

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18:03 Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

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14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

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10:24 Глава Чугуевской РГА назвал, сколько человек уже удалось эвакуировать из-под обстрелов

Text

09:31 Обстрелы не утихают — в Чугуевской РВА рассказали о ситуации на севере Харьковщины

Text

08:00 Ситуация в Харьковской и Сумской областях, отключение света и покушение на Фицо — эфир Новини.LIVE

Text

01:12 Это не тот, кто не хочет идти в армию — военный рассказал, кто на самом деле считается уклонистом

15 мая 2024
Text

21:30 Экстренные отключения света и рост цен на коммунальные услуги — Пендзин в эфире Вечір.LIVE

Text

18:03 Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

Text

17:50 Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

Text

14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

Пока ситуация в Волчанске и приграничных с Россией населенных пунктах Харьковской области остается сложной. Оттуда эвакуируют местных жителей, а враг не перестает атаковать регион и постоянно обстреливает украинскую территорию.

Об этом сообщил глава Чугуевского РВА Сергей Лободенко в эфире Ранок.LIVE в четверг, 16 мая.

Обстрелы Волчанска и Харьковской области

Как рассказал Лободенко, именно сейчас в самом Чугуеве эвакуация не проводится, людей вывозят из Волчанска и из находящихся поблизости населенных пунктов.

"Мы уже эвакуировали более 2,5 тысяч человек, сейчас эвакуация продолжается", — рассказал Лободенко.

На вопрос журналистов о жителях города Чугуев, глава ОВА ответил, что сегодня там проживает более 20 тысяч человек.

Также он рассказал, что людей после эвакуации увозят в Харьков, а затем в специальные общежития. Это при условии, что у граждан нет родственников в регионе, где можно поселиться.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волчанске Харьковской области ситуация очень сложная. Россияне заняли почти все улицы.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Пока там продолжаются жесткие бои.

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11:18 Pfizer выплатит сотни миллионов долларов компенсаций — какие лекарства оказались опасными

11:11 Аренда жилья в Украине — ТОП-3 региона по дороговизне

11:10 Закон о мобилизации — кто потеряет право на отсрочку с 18 мая

11:01 На Львовщине частично отменяют графики отключений света — в ОВА поделились деталями

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:57 Помогал РФ готовить наступление на Харьковщине — 18-летнему изменнику грозит пожизненное

10:51 Минимальная пенсия в Украине — почему пенсионеры получают разные выплаты

10:50 В Одессе будет громко — нашли боеприпасы времен Второй мировой войны

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10:24 Глава Чугуевской РГА назвал, сколько человек уже удалось эвакуировать из-под обстрелов

Text

09:31 Обстрелы не утихают — в Чугуевской РВА рассказали о ситуации на севере Харьковщины

Text

08:00 Ситуация в Харьковской и Сумской областях, отключение света и покушение на Фицо — эфир Новини.LIVE

Text

01:12 Это не тот, кто не хочет идти в армию — военный рассказал, кто на самом деле считается уклонистом

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21:30 Экстренные отключения света и рост цен на коммунальные услуги — Пендзин в эфире Вечір.LIVE

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18:03 Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

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17:50 Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

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14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил