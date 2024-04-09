Евакуація у Часовому Ярі — скільки людей лишилось у громаді й чи є серед них діти

Голова військової адміністрації міста Часів Яр на Донеччині Сергій Чаус розповів, що ситуація у місті доволі складна вже понад рік. Однак, у громаді продовжують залишатися люди. Станом на сьогоднішній день, йдеться про близько 760 цивільних. Однак, серед цієї кількості немає дітей, їх евакуювали ще у минулому році.

Про це Чаус розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Евакуація у Часовому Ярі

"В громаді залишилося близько 760 осіб. Ситуація доволі складна вже більше року, громада знаходиться без світла, газу, тепла, централізованого водопостачання", — сказав Чаус, говорячи про ситуацію у місті та кількість людей, які там залишились.

Він додав, що евакуація в будь-якому випадку триває, але відбувається цей процес повільними темпами.

На питання, чи є у громаді діти, Чаус відповів, що ні. За словами посадовця, усіх неповнолітніх мешканців громади вивезли ще у літку 2023 року. Серед тих, хто лишився, це переважно люди похилого віку.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито армія РФ увійшла до передмістя Часового Яру на Донеччині. Своєю чергою у Збройних Силах України спростували відповідні заяви.

Зрештою, окупанти не полишають спроб захопити місто Часів Яр на Донеччині. Населений пункт є стратегічно важливим для ворога, адже звідси він може атакувати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.